Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: Adelaide ha un Figlio segreto? Ecco di chi si tratta

Nuove sconvolgenti Anticipazioni sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda a settembre su Rai 1. Sembra che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo stia nascondendo a tutti di aver avuto un figlio.

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara per tornare in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì al consueto orario, con qualche grande novità per tutti gli amanti della soap. Stando alle Anticipazioni, infatti, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si troverà a dover nascondere un enorme segreto ovvero il fatto di essere madre. Nel corso delle puntate, l’ex socia del Guarnieri accoglierà suo figlio a Milano, sembra dopo averlo nascosto per anni da una cara parente in Svizzera: ecco di chi si tratta.

Il segreto svelato di Adelaide nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo proverà a proteggere un segreto decisamente importante che la farà riavvicinare, se pur momentaneamente, al suo rivale Umberto Guarnieri. Ma di quale segreto si tratta? Stando alle Anticipazioni sulla soap di Rai 1, nel corso delle puntate ci saranno ben tre new entry tra cui Matteo Portelli, impersonato dal giovane e carismatico Danilo D’Agostino. Il personaggio si inserirà ben presto nelle trame e sarà fondamentale, si vocifera che potrebbe addirittura prendere il posto di Vittorio Conti alla guida del Grande Magazzino milanese, dal momento che l’uomo sarà focalizzato su come riprendersi Matilde Frigerio, sottraendola alle grinfie di Tancredi, piuttosto che sugli affari dell’atelier. Ma cosa c’entra Matteo con l’oscuro segreto di Adelaide? Vediamo insieme cosa accadrà e perché il nuovo personaggio sarà così fondamentale per l’astuta contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide ha un figlio?

Le Anticipazioni della fortuna soap di Rai 1 parlano chiaro, il segreto che Adelaide tenera in un primo momento d costudire gelosamente verrà svelato e la contessa non potrà far nulla. Sembra che il segreto consista nella scoperta che la di Sant’Erasmo ha un figlio, tenuto nascosto in Svizzera per lunghissimi anni per non coinvolgerlo nella sua vita. Proprio l’improvvisa pausa che Adelaide si prenderà per andare nel vicino Paese insospettirà tutti, ma l’intera vicenda sarà chiara quando il figlio di Adelaide lascerà la Svizzera, dove probabilmente ha vissuto insieme ad una cara parente della madre biologica, per far ritorno a Milano e vorrà che la madre riveli a tutti il suo segreto. E se fosse proprio Matteo Portelli, new entry dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, il figlio di Adelaide? Del resto l’attore si è mostrato diverse volte sul set insieme a Marcello Barbieri l’amante e consigliere della madre, il che fa pensare che il giovane nuovi arrivato chiederà consiglio prima di fare la sua mossa pubblicamente trovando appoggio in qualcuno vicino ad Adelaide.

Adealide e Umberto, segreto svelato: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ma sarà davvero il nuovo arrivato Matteo Portelli il figlio segreto di Adealide, colui che ha costretto la contessa a nasconderlo per anni in Svizzera in attesa che si calmassero le acque? In realtà, come ha rivelato Roberto Farnesi in una recente intervista sul set della soap di Rai 1, Umberto Guarnieri e Adelaide dovranno affrontare insieme la rivelazione inaspettata, che scioccherà completamente il proprietario di Galleria Milano Moda. "La contessa non ha mai condiviso con lui questa cosa, che è una cosa grossa. Il segreto di Adelaide lascerà Umberto con l'amaro in bocca", ha dichiarato Farnesi svelando che Adelaide gli rivelerà di aver avuto da lui una figlia. Possibile, dunque, che la nuova arrivata conquisti il cuore del padre mai conosciuto e diventi stilista nel magazzino di moda che vorrebbe stracciare in competizione Il Paradiso: del resto sembra che Matilde Frigerio rimarrà ben poco al soldo del marito Tancredi, preferendo l'amore per Vittorio Conti e anche Flora Gentile Ravasi potrebbe stancarsi del Guarnieri e dei suoi segreti, sorpattutto quelli condivisi con la sua ex matrigna

