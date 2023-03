Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide e Marcello insieme anche nell'Ottava Stagione. E Ludovica?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la relazione tra Adelaide e Marcello continuerà anche nella nuova, ottava, stagione della Soap. Il loro sarà amore eterno o Ludovica deciderà di riprendersi il Barbieri?

La coppia Adelaide/Marcello ci sarà anche nell'ottava stagione. La storia d'amore tra la Contessa e il bel Barbieri sarà tra i temi centrali pure delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai1 dal prossimo autunno. Ma la Di Sant'Erasmo e il suo giovane innamorato resisteranno agli attacchi di chi non li vuole insieme e alla differenza di rango sociale? E Ludovica si rassegnerà mai ad aver perso per sempre l'uomo che ha capito di amare ancora?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello furioso contro Adelaide ma poi...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 marzo 2023 ci hanno rivelato che nella prossima settimana Marcello si arrabbierà moltissimo con Adelaide. Il ragazzo scoprirà che la Contessa ha confessato a Ludovica della loro storia d'amore e non sarà felice che la nobildonna abbia messo al corrente proprio la Brancia. Il Barbieri deciderà di allontanarsi dalla Di Sant'Erasmo, lasciando ad Adelaide del tempo per riflettere sui suoi veri sentimenti. La nobildonna capirà, con l'assenza del suo Marcello, di essere molto legata al ragazzo e di provare un forte affetto nei suoi confronti e non quindi una semplice attrazione. Nel corso della settimana vedremo che anche il barista comincerà a capire di provare la medesima cosa e, dimenticato Ludovica, tornerà dalla sua Contessa, rendendo però la Brancia più che mai gelosa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide sparisce alla fine della stagione

La relazione tra Marcello e Adelaide riprenderà da dove si era fermata, lasciando Ludovica a struggersi e a tormentarsi per la gelosia. La Brancia capirà di non aver proprio per nulla dimenticato il Barbieri e questo la porterà a mettere in dubbio il suo imminente matrimonio con Ferdinando. Ma attenzione a quello che potrebbe succedere nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 7. Adelaide infatti, per alcuni impegni della sua interprete, Vanessa Gravina, si allontanerà da Milano per qualche tempo. L'assenza della Contessa potrebbe dare l'assist giusto a Ludovica per tornare nelle grazie di Marcello ma il risultato potrebbe stupirci.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Adelaide insieme anche nell'ottava stagione

Se davvero la partenza di Adelaide accenderà in Ludovica le speranze di riconciliarsi con Marcello, la Brancia rischierà di rimanere delusa. Secondo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, o meglio secondo alcuni spoiler, il Barbieri e la Contessa faranno coppia fissa anche nell'ottava stagione della Soap. Adelaide tornerà infatti nelle prime puntate autunnali e riprenderà il suo posto, come se non fosse mai mancata. Sembra quindi che il barista darà un sonoro due di picche alla sua ex fidanzata, costringendola a dimenticarlo e a tornare da Ferdinando, sempre che il Torrebruna la rivoglia al suo fianco. Chissà se andrà davvero così ma siamo sicuri che la coppia Marcello/Adelaide continuerà ad amarsi anche ne Il Paradiso delle Signore 8.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.