Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 dicembre 2020: Silvia si sente male. E' grave?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello ha mancato un appuntamento con Roberta e la ragazza è furiosa con lui. Il Barbieri, per nascondere il patto con il Mantovano, è costretto a inventarsi una bugia. Intanto Stefania riferisce a Silvia di aver visto Federico in compagnia della sua nuova famiglia. La Cattaneo, con il cuore a pezzi e convinta di essere stata tagliata fuori dalla vita del figlio, si sente male.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello mente a Roberta

Le cose si stanno complicando per Marcello, costretto a guardarsi le spalle dal Mantovano – con cui ha stretto un patto – e a mentire a Roberta. Il ragazzo non riesce più a gestire la situazione e a farne le spese è la relazione con la Pellegrino. Per assolvere a un compito affidatogli dal suo nemico, il Barbieri dimentica un appuntamento con la Venere e la ragazza, furiosa, gli chiede spiegazioni. Il giovane è costretto a inventarsi una bugia ma è ormai palese che tra i due si stia creando una frattura. Per colpa di Mantovano, Marcello e Roberta si stanno allontanando.

Silvia ha un malore in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 dicembre 2020

Federico ha una nuova famiglia e con lei si trova davvero bene. Luciano, Clelia e Carletto stanno riuscendo a fargli tornare il sorriso e non fargli pensare alla bugia di cui, per tanti anni, è stato inconsapevolmente protagonista. I quattro sono reduci da una serata al cinema, luogo in cui li ha visti Stefania. La ragazza, piuttosto scossa da questa visione, è corsa a informare Silvia. La Cattaneo è sconvolta. Sapere suo figlio felice lontano da lei, le fa pensare di non avere più chance di recuperare il loro rapporto. Sconsolata e addolorata, ha un malore che richiede un immediato intervento da parte del medico. Silvia è grave?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese commossa dal gesto di Armando

Armando ha rischiato la vita per salvare Marcello ma il Mantovano è riuscito ad averla vinta. Il capo magazziniere è uscito dallo scontro con le ossa rotte e con la bicicletta sfasciata. Deluso di non essere riuscito a fermare il malvivente, Armando ha deciso di dare a Marcello i suoi risparmi affinché il giovane si liberi presto del suo nemico. Agnese scopre quanto successo e compreso che il suo amato non ha più soldi per comprarsi una bicicletta nuova, decide di organizzare una colletta per regalargliene una. Ovviamente trova l'appoggio dei suoi familiari.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.