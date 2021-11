Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 novembre 2021: Tina scopre Agnese e Armando mentre si baciano. E' sconvolta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvatore e Anna stanno per partire ma prima di lasciare Milano, il barista affida la Caffetteria ad Armando e ad Agnese. I due hanno così modo di passare del tempo insieme e finalmente ritrovatisi, si lasciano andare a un bacio. Purtroppo però Tina li scopre. Per la ragazza è un vero shock! Intanto Umberto propone a Marco di scrivere per il Paradiso Market. Il giovane accetta volentieri. Lui e Gemma avranno così modo di stare vicino e conoscersi meglio. Stefania non ne sarà però per nulla felice. Umberto e Flora, dopo il loro bacio, decidono di archiviare quanto accaduto e di non dire nulla a nessuno... soprattutto ad Adelaide.

Agnese ha cacciato di casa Giuseppe e l'Amato ha deciso di tornare in Germania per regolare i suoi conti in sospeso. I due non hanno rivelato nulla ai loro figli e hanno taciuto sui reali motivi del viaggio del magazziniere. Tina e Salvo sono quindi all'oscuro di avere un fratellino illegittimo. Agnese è furiosa con suo marito ma deve ammettere che questa potrebbe essere la soluzione giusta affinché lei e Armando possano finalmente coronare il loro sogno d'amore. E l'occasione di stare insieme viene loro offerta da Salvatore. Il barista sta partendo con Anna per andare a trovare la figlia della Imbriani e, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, lascerà la Caffetteria alle cure di sua madre e del Ferraris. I due avranno quindi modo di trovarsi di nuovo soli l'uno davanti all'altra e scatterà – inevitabilmente – un bacio. Ma la loro passione dovrà affrontare un altro ostacolo: Tina! La ragazza entrerà proprio in quel momento nel locale e li troverà in intimità. Comincerà quindi a pensare che la sua mamma e il suo tradimento siano la causa dell'addio di suo padre. Ma purtroppo non sa come stanno davvero le cose!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco lavorerà per il Paradiso Market

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco comincerà a frequentare molto spesso il Paradiso. Il ragazzo riceverà infatti una bella proposta da parte di Umberto: quella di scrivere per il Paradiso Market. Il giovane accetterà molto volentieri di occuparsi della redazione del grande magazzino. Sarà anche una buona occasione per stare più vicino a Gemma e conoscerla meglio. Ma Stefania si mostrerà sin da subito a lui ostile. La ragazza non ha infatti sopportato il terribile articolo che il Di Sant’Erasmo ha scritto contro il padre di Luisa e non ha certo intenzione di dimenticare una simile infamia per il mondo del giornalismo. Ma questo suo astio finirà per metterle definitivamente contro la sua sorellastra, senza alcuna possibilità di cominciare con lei un buon rapporto? Temiamo di sì!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto e Flora decidono di dimenticare il loro bacio

Flora e Umberto si sono baciati. Tra loro è scoppiata la passione e purtroppo il sesto senso di Adelaide – convinta che tra il cognato e la Gentile Ravasi ci fosse un feeling – non si è sbagliato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che i due decideranno di archiviare quando successo. Devono dimenticare e nessuno deve sapere! Soprattutto non dovrà mai scoprirlo Adelaide che, venendone a conoscenza, potrebbe meditare vendetta contro entrambi. Ma il loro segreto sino a quando rimarrà tale?

