Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 gennaio 2020: Cosimo nei guai. Ecco cosa succede al Bergamini

Anticipazioni TV

Cosimo ha dei problemi familiari che lo rendono sempre più nervoso e distratto mentre Federico entra in sala operatoria.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 24 gennaio 2020 – Agnese consiglia ad Armando di stare vicino a Luciano, preoccupato per suo figlio. Intanto al Paradiso si scopre il segreto di Cosimo. Il ragazzo ha dei gravi problemi familiari e per questo, negli ultimi tempi, è molto distratto. Federico entra in sala operatoria. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Il segreto di Cosimo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 gennaio 2020

Marta e Vittorio hanno perso l'occasione di farsi pubblicità all'Expo '61. Purtroppo le divise realizzate dalle stiliste de Il Paradiso delle Signore non sono state scelte, a causa di un errore nelle spedizioni fatto da Cosimo. Tutti sono molto delusi, soprattutto Gabriella, che tanto ha lavorato alla loro realizzazione. A distrarre il ragazzo è però un grave problema famigliare e nel grande magazzino comincia a farsi largo la voce che il Bergamini ha davvero bisogno di aiuto. Intanto Agnese conosce Delfina, che scopre essere la madre di Cosimo.

Il Paradiso delle Signore: Federico entra in sala operatoria

Silvia si è arresa al desiderio di suo figlio di sottoporsi all'operazione e cerca consolazione in Agnese. La sarta cerca di aiutarla come può e capita l'ansia e la tristezza che si respira in casa Cattaneo, consiglia ad Armando di stare vicino a Luciano. Federico intanto entra in sala operatoria, pronto ad affrontare la difficoltà più grande della sua vita. Al Paradiso intanto arriva un'attrice di fotoromanzi e il suo agente sembra avere una proposta molto interessante per Vittorio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.