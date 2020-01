Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 gennaio 2020: Addio Adelaide!

Anticipazioni TV

Adelaide ha deciso di lasciare Villa Guarnieri mentre Roberta accompagna Federico in ospedale.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 22 gennaio 2020 – Gabriella conforta Roberta che è pronta ad accompagnare Federico in ospedale. Adelaide vuole lasciare Villa Guarnieri e sembra più che decisa a cambiare vita. Angela cerca un nuovo lavoro e riceve ancora una volta l'aiuto di Riccardo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Roberta accompagna Federico in ospedale in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 gennaio 2020

Federico ha deciso di operarsi e Roberta è in pensiero per il ragazzo. Per fortuna che c'è Gabriella, sempre pronta a supportare l'amica nei momenti di difficoltà. La stilista conforta la Venere che sarà assente dal Paradiso per stare accanto ai Cattaneo in ospedale. Angela intanto sta cercando un nuovo lavoro dopo essersi licenziata dal Circolo. La Barbieri riceve ancora una volta l'aiuto di Riccardo, ormai sempre più partecipe emotivamente alle vicende della ragazza.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide se ne va

Adelaide ha scoperto il tradimento del cognato e non ha intenzione di passare un minuto in più nella Villa. È anzi pronta a lasciare la sua casa e andarsene per sempre, non prima ovviamente di essersi presa la sua terribile vendetta. Sembra che la Di Sant'Erasmo sia sorda a qualsiasi appello da parte dei suoi nipoti. Persino Marta non riesce a far cambiare idea alla zia, nonostante la sua accorata richiesta di perdonare il padre e tanto meno un bacio strappato dal suo ex amante sembra capace di far desistere l'algida contessa dal portare a termine i suoi piani.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.