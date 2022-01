Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2022: Veronica aggredisce Gloria. La Moreau è all'angolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Veronica affronta Gloria. La Zanatta è furiosa!

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Gemma è molto preoccupata per sua madre ma Veronica non accennerà a far capire alla figlia cosa le stia succedendo. La Zanatta affronterà Ezio di petto. Nonostante il Colombo giuri di amare lei e solo lei, Veronica non riuscirà a perdonarlo completamente. Il loro rapporto è in serio pericolo. Più tardi, furiosa, deciderà di mettere le cose in chiaro anche con Gloria. Lo scontro tra le due sarà durissimo. Irene scoprirà che il suo appartamento è in vendita. Che ne sarà di lei? Al Paradiso, tutti lavorano con grande impegno alla nuova collezione. Vittorio, felice di aver rivisto Tina tra i banconi del suo grande magazzino, riuscirà a farla cantare. La gioia e l'emozione saranno tali che i due si avvicineranno sempre più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio giura fedeltà a Veronica ma lei...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica sarà furiosa. Nella puntata del 21 gennaio 2022, la Zanatta continuerà a nascondere a sua figlia e a Stefania il suo turbamento. Gemma però capirà che sua madre è turbata da qualcosa ma non riuscirà a comprendere cosa le stia davvero succedendo. Se con le ragazze Veronica deciderà di mantenere il segreto, con Ezio sarà scontro aperto. La donna lo affronterà di petto, costringendolo a dirle tutto e a non dire più bugie. Il Colombo le giurerà amore eterno; ama solo lei e Gloria è il passato. Nonostante queste belle parole, sarà chiaro che il loro rapporto subirà un grosso cambiamento.

Veronica contro Gloria ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2022

Veronica non riuscirà a trattenersi neanche con Gloria. Dopo aver affrontato Ezio, la Zanatta troverà l'occasione per confrontarsi con la Moreau. Ora che sa tutta la verità, vuole scoprire che cosa voglia davvero la capocommessa da Ezio e da Stefania e se davvero ha intenzione di farsi da parte come dice. Lo scontro tra le due donne sarà durissimo e incrinerà ulteriormente il rapporto tra la mamma di Gemma e il Colombo. Ma sino a che punto? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano inoltre che anche per Irene ci saranno guai. La Venere scoprirà infatti che il suo appartamento è stato messo in vendita. Che ne sarà di lei quando e se perderà la casa?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio e Tina ancora vicini

Al Paradiso si continua a lavorare alla nuova collezione. Vittorio dovrà scrollarsi di dosso la tensione accumulata negli ultimi giorni a causa del ritorno di Dante. Ma per fortuna, accanto a lui c'è Tina. L'Amato ha preso il posto della Moreau per qualche giorno ed è stata molto felice di tornare dietro i banchi del Paradiso. Anche Vittorio è stato contento e, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vorrà sentirla nuovamente cantare. La convincerà a intonare una canzone per lui e l'emozione sarà tale che i due sembreranno nuovamente vicini.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.