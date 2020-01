Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2020: Federico decide di operarsi

Anticipazioni TV

Federico prende la decisione di sottoporsi alla rischiosa operazione per riprendere l'uso delle gambe.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 21 gennaio 2020 – Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per stare lontano da Riccardo mentre Federico, nonostante le preoccupazioni di Silvia, decide di sottoporsi all'operazione che potrebbe rimetterlo in piedi. Il Cattaneo è ben consapevole che l'esito dell'intervento potrebbe essere disastroso ma ha deciso di rischiare. Ma vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Federico decide di farsi operare in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 gennaio 2020

A casa Cattaneo i giorni passano lentamente. Le trame de Il Paradiso delle Signore ci hanno rivelato che Federico ha perso l'uso delle gambe a causa di una brutta caduta e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle per sempre. La speranza sembra però essersi riaccesa. Un luminare ha infatti proposto al ragazzo di sottoporsi a una delicata operazione, che potrebbe rimetterlo in piedi. Sebbene Silvia sia contraria – spaventata che le condizioni di salute di suo figlio peggiorino – Federico decide di affrontare l'operazione, ben consapevole di rischiare di rimanere completamente paralizzato.

Il Paradiso delle Signore: Angela confessa di provare dei sentimenti per Riccardo

Angela si è licenziata dal Circolo, stanca dei continui attacchi di Ludovica e di Adelaide. La ragazza confessa però a Gabriella l'esistenza di un'altra ragione per cui ha deciso di lasciare il suo lavoro: Riccardo. La Barbieri infatti rivela alla sua amica di aver voluto prendere le distanze dal Guarnieri, per cui sta cominciando a provare qualcosa. Vuole però trovare il più presto possibile un nuovo impegno, per pagare l'investigatore privato incaricato di rintracciare suo figlio.

