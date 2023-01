Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° febbraio 2023: Matilde indaga. Marco le nasconde un segreto ma quale?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1°febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matilde capirà che Marco le nasconde qualcosa e si metterà a indagare. Salvatore invece accuserà Francesco di furto.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° febbraio 2023, in onda alle 16.05 su Rai1, Matilde intuirà che Marco le sta nascondendo qualcosa. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Frigerio capirà che suo cognato è tormentato da qualcosa e che non si tratta solo del suo rapporto, sempre più conflittuale, con Tancredi. Si impegnerà quindi per scoprire cosa stia succedendo e lo farà anche Gemma. La Zanatta chiederà a Roberto di indagare ma il Landi la rassicurerà immediatamente, dicendole che probabilmente il giovane giornalista è teso per il suo incontro con Federico Fellini. Intanto Adelaide e Marcello non fanno una piega davanti ai pettegolezzi che fioccano su di loro mentre Ludovica, che non riesce a non essere gelosa, accetta di diventare la prossima vicepresidentessa del Circolo. Salvatore scopre che i bozzetti comparsi in Caffetteria e spariti all'improvviso, sono nella borsa di Francesco. L'Amato, furioso, accusa il Rizzo di essere un ladro.

Matilde indaga su Marco: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 1°febbraio 2023

Da quando è tornato a casa, Marco è molto strano. Il ragazzo è sempre più triste e buio e Matilde comincia a pensare che non sia solo per via di Tancredi. La Frigerio inizierà a sospettare che suo cognato le stia nascondendo qualcosa e che non abbia il coraggio di rivelarglielo. Per questo si convincerà di dover indagare. Ma suo cognato le rivelerà cosa le sta nascondendo oppure continuerà a mantenersi vago? Intanto qualcun altro si è accorto che qualcosa non va in lui: Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma chiede a Roberto di indagare su Marco

Gemma ha capito tutto. Marco sta male! La Zanatta ha sin da subito compreso che il Di Sant'Erasmo è tormentato da qualche pensiero che non riguarda Tancredi. Il ragazzo è sempre più teso e nervoso e non può essere solo per via del rapporto con sui fratello. Qualcos'altro deve bollire in pentola. Impossibilitata a fare domande in prima persona, la ragazza chiederà a Roberto il favore di indagare. Il Landi non darà troppo peso alle sue preoccupazioni, convinto che il giornalista sia nervoso sia per Tancredi sia e soprattutto per l'intervista che sta per fare al grande Federico Fellini. Con queste idee rassicurerà Gemma, che però sembrerà non convincersi del tutto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore accusa Francesco di furto

Adelaide e Marcello, dopo la loro notte d'amore, hanno deciso di non lasciarsi condizionare da quanto successo ma soprattutto di non dare peso alle voci che circolano su di loro. I due lasceranno che i pettegolezzi fiocchino, senza battere ciglio. Intanto Ludovica, gelosa per via del feeling che si è creato tra il suo ex e la Contessa, cercherà di distrarsi e accetterà di diventare la prossima vicepresidentessa del Circolo. Salvatore invece scoprirà che i bozzetti, visti in Caffetteria e misteriosamente scomparsi, si trovano nella borsa di Francesco. Convinto che il ragazzo li abbia rubati, lo accuserà di furto. Il povero Rizzo ci rimarrà malissimo e a nulla varranno le sue spiegazioni.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.