Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 gennaio 2020: Angela si licenzia dal Circolo

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 17 gennaio 2020 – Riccardo cerca di convincere Adelaide a perdonare Umberto ma la contessa non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste del nipote. Ludovica, gelosa di Angela, riesce a mettere a ragazza in cattiva luce e la Barbieri decide di licenziarsi dal Circolo. Agnese intanto chiede aiuto per cercare suo marito ma Armando teme che la donna si stia mettendo nei guai. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Angela si licenzia dal Circolo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 gennaio 2020

Adelaide non ha intenzione di perdonare Umberto, almeno non dopo aver scoperto che il suo amato cognato, ha tenuto nascosta la sua relazione con Flavia. La contessa è furiosa e non ascolta neanche le preghiere di suo nipote Riccardo, che le chiede a gran voce di riappacificarsi con suo padre. Intanto Ludovica, sempre più gelosa di Angela – fin troppo vicina a Riccardo – si confida con la di Sant'Erasmo, mettendo in cattiva luce la barista, che è così costretta a licenziarsi dal Circolo. Una decisione che, lo vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore, non piacerà di certo al giovane Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Armando in ansia per Agnese

Da tempo non si hanno più notizie di Giuseppe Amato. Agnese ha visto tornare indietro tutte le lettere che nell'ultimo anno, ha inviato a suo marito in Germania e ha paura che gli sia successo qualcosa. Già nei tempi passati, la sarta ha temuto per la vita del consorte – invischiato in traffici illeciti e tormentato dalla mafia. Ora però, per rintracciarlo, ha bisogno dell'aiuto della moglie di un capo clan. Grazie alla mediazione di Rosalia, l'Amato riesce a rintracciarla ma Armando, in ansia, insiste affinché la donna gli racconti punto per punto il piano che ha organizzato.

