Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 gennaio 2020: Adelaide sbugiarda Umberto. Il Guarnieri è nei guai!

Adelaide rivela a Marta e Riccardo del comportamento del loro padre mentre Vittorio solleva il morale di sua moglie dopo la grave perdita.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 14 gennaio 2020 – Marta riprende a lavorare dopo l'aborto, grazie all'aiuto di Vittorio e di tutto il Paradiso. Ravasi scopre che Adelaide e Umberto hanno una relazione mentre la contessa – che non ha intenzione di chiedere scusa a Umberto e a Flavia – confessa ai nipoti quanto combinato dal loro padre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Marta torna al Paradiso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 gennaio 2020

Tornare alla vita di tutti i giorni non è semplice per la povera Marta, toccata profondamente dal suo aborto. La Guarnieri può però contare sull'appoggio di suo marito e di tutti i suoi colleghi. Vittorio infatti non smette mai di dirle che la ama e le infonde fiducia. Al suo ritorno viene accolta dal caldo abbraccio delle Veneri e da Luciano, che come lei soffre molto. Il Cattaneo deve infatti superare ancora il dolore per le condizioni di salute di Federico, costretto su una sedia a rotelle.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide sbugiarda Umberto

Questa volta Adelaide non lascerà impuniti i comportamenti di Umberto. Se infatti il Guarnieri ha pensato di poter fare il doppio gioco con sua cognata e con Flavia, si sbaglia di grosso. La Contessa, ormai con le prove in mano, si è presa la sua vendetta e ha sbugiardato il commendatore e la sua nuova fiamma. Umberto cerca invano di recuperare il rapporto con lei ma la Di Sant'Erasmo non ha intenzione di cedere e confessa a Marta e Riccardo tutto quello che il loro padre ha combinato. I due ragazzi ne rimangono profondamente scossi mentre il Ravasi viene a sapere dalla Brancia che Adelaide e Umberto avevano una relazione.

