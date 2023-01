Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 gennaio 2023: Gemma ha capito tutto. Marco sta male!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 31 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma capirà che Marco sta vivendo un momento di profonda crisi mentre Matilde spronerà il marito a fare un passo verso suo fratello Marco.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 31 gennaio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Gemma indagare su Marco. La ragazza ha sin da subito capito che il Di Sant'Erasmo è tormentato da qualcosa e ha cominciato a sospettare che la causa non sia solo il suo difficile rapporto con il fratello. Deve esserci dell'altro e lei intende scoprirlo. Intanto Matilde, decisa a riportare la pace nella sua famiglia, prega il marito di fare un passo verso il fratello e di ricucire il loro rapporto. Vittorio, dopo la discussione molto accesa avuta con la Frigerio, si sfoga con Roberto, stufo che la situazione stia degenerando. Irene e Alfredo continuano ad avvicinarsi anche se la Cipriani non si fida ancora del tutto del Perico e non riesce a lasciarsi andare.

Gemma capisce che Marco è in difficoltà: ecco le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore

Il ritorno di Marco ha scatenato in Gemma un mix di sentimenti. La ragazza è ormai perfettamente consapevole di provare per lui un forte affetto ma ha paura che, con una mossa falsa, possa combinare qualche pasticcio. La Zanatta non vuole infatti più creare problemi e spera di riuscire a mascherare il suo turbamento. Ma c'è qualcosa che la preoccupa ancora di più. La Venere ha compreso sin da subito che Marco ha qualcosa che non va. Il Di Sant'Erasmo non è più quella persona briosa e sorridente che ha conosciuto e sembra essere turbato. Gemma comprenderà che a renderlo nervoso e torvo non è soltanto il suo rapporto difficile con Tancredi e che deve essere successo qualcos'altro in questi mesi di lontananza. Che c'entri Stefania? Sarà ora di indagare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde spinge Tancredi a fare un passo verso Marco

Marco e Tancredi sono faccia a faccia e la guerra è cominciata. I due fratelli ora non possono fare finta di nulla e dovranno affrontarsi di persona. Tra loro è calato il gelo e nessuno dei due sembra disposto a fare un primo passo distensivo. Matilde, preoccupata di quanto sta succedendo e desiderosa di riportare la pace nella sua famiglia, deciderà di intervenire. La Frigerio spronerà suo marito ad aprirsi con il suo fratellino e a lasciare che lui si avvicini. Ma Tancredi le darà retta o continuerà a trincerarsi nella sua posizione, chiara sin dall'inizio? La faida tra i due fratelli avrà mai fine?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio deluso dal confronto con Matilde

Vittorio è stato felicissimo di rivedere Marco e a conoscenza dei problemi del ragazzo con il fratello, ha promesso al piccolo Di Sant'Erasmo di supportarlo e di stare dalla sua parte. Questa presa di posizione non è però piaciuta per nulla a Matilde. La Frigerio, furiosa, ha affrontato il Conti e gli ha chiesto, molto chiaramente, di non mettersi in mezzo a faccende che non lo riguardano. Vittorio è rimasto molto deluso da questo confronto e si sfogherà con Roberto, a cui rivelerà di averne abbastanza di tutta questa faccenda. Intanto tra Irene e Alfredo le cose sembreranno andare per il meglio anche se la Cipriani non riuscirà ancora a fidarsi completamente di lui.

