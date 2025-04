Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Mimmo costretto a lasciare Milano?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, troviamo Mimmo in una brutta posizione. Il ragazzo ha cercato di nascondere al padre Carmelo la verità sulla sua sospensione dalla Polizia, ma qualcosa è andato storto e ora l’uomo vuole costringerlo a lasciare Milano. Ecco tutte le Anticipazioni sulle trame della soap in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai1.

Anticipazioni: Mimmo lascerà per sempre Milano?

Mimmo nei guai nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Mimmo si è finalmente ambientato a Milano, soprattutto ha iniziato ad intrecciare un rapporto sempre più stretto con Agata la quale, se inizialmente lo mal sopportava, ora è diventata sua amica e complice, al punto che sembra che tra loro ci sia qualcosa di più. Sul lavoro, anche se per una giusta causa, Mimmo ha invece trovato un clima ostile ed è stato sospeso. Così, quando suo padre Carmelo arriva a Milano per venirlo a trovare, Mimmo chiede a tutti di mentire sulla condizione lavorativa momentanea che sta vivendo, anche a Ciro il quale non si sente propriamente a suo agio a mentire all’amico di vecchia data. Le Anticipazioni sulle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Mimmo riuscirà nei suoi piani anche se non senza qualche difficoltà, come quando Carmelo si presenta improvvisamente in commissariato e, per fortuna, trova un collega del figlio pronto a coprirlo. Ma la situazione, tuttavia, non rimarrà a favore del giovane.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Mimmo confessa

Dopo aver trascorso diversi giorni in tensione, sperando che il padre Carmelo non scoprisse che è stato momentaneamente sospeso dalla Polizia, Mimmo può tirare un sospiro di sollievo. Le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che il ragazzo avrà un ripensamento dell’ultimo minuto, sentendosi fortemente in colpa nei confronti del padre. Così, proprio nel momento di salutare Carmelo che è in procinto di partire per tornare in Sicilia, Mimmo confessa tutto lasciando il padre totalmente senza parole e furioso. La reazione di Carmelo sarà fortissima, al punto da mettere in pericolo la permanenza del figlio a Milano, con grande dispiacere della famiglia Puglisi e in particolare di Agata, che segretamente sta iniziando a provare un sentimento per il giovane poliziotto. Ma cosa imporrà Carmelo al figlio?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mimmo lascia Milano?

Dopo aver confessato la verità sulla sua sospensione della Polizia al padre, Mimmo viene messo alle strette da Carmelo. L’uomo, infatti, si impone immediatamente e vuole costringere il figlio a tornare in Sicilia, chiedendo un immediato trasferimento nella polizia locale per non portare vergogna sulla famiglia. Mimmo è molto abbattuto ma non se la sente di andare contro il volere del padre, anche se Agata fa di tutto per fargli cambiare idea e vorrebbe che il ragazzo si imponesse. Dunque, cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? Sicuramente Agata e la sua famiglia cercheranno di mediare tra padre e figlio, volendo che Mimmo rimanga a Milano, ma chissà se riusciranno a convincere Carmelo spiegandogli interamente la situazione, così che non perda stima nei confronti dei figlio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.