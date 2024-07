Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Matteo e Marcello tornano a lavorare insieme!

Anticipazioni TV

Nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo a settembre su Rai 1, Marcello Barbieri e il fratellastro Matteo Portelli tornano a lavorare insieme al Grande Magazzino. Ecco le Anticipazioni sulle trame della soap.

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore continuano e la soap più amata di Rai 1 si prepara a tornare il 9 settembre 2024 con appassionanti colpi di scena. Le Anticipazioni sulla nona stagione della soap, infatti, ci rivelano che Matteo Portelli tornerà a Milano dopo essersi trasferito a Parigi con Maria Puglisi, riprendendo a lavorare fianco a fianco a Marcello Barbieri che prenderà il posto di Vittorio Conti come capo del Grande Magazzino milanese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Matteo torna a Milano

Il finale dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a settembre con le nuove puntate, ha commosso e tenuto con il fiato sospeso. Matteo Portelli e Maria Puglisi, dopo essersi rincorsi a lungo tra dubbi e forti sentimenti, hanno deciso di lasciare insieme Milano per trasferirsi a Parigi, dove la giovane stilista ha ricevuto una proposta lavorativa imperdibile, con la promessa di sposarsi presto. Le Anticipazioni della nona stagione della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che Portelli farà ritorno in città da solo con l’intenzione di cambiare la sua vita. Non è chiaro se con Maria sia del tutto finita o se i due siano in crisi, forse a causa del ripensamento della stilista sulla relazione e sulle modalità con le quali hanno deciso di fare coppia fissa, fatto sta che Matteo sarà nel cast fisso della nuova stagione e questo permetterà al giovane di far pace con il fratellastro Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle Signore 9, Matteo e Marcello di nuovo insieme

Nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore andata in onda su Rai 1, Matteo Portelli ha dovuto tradire la fiducia del fratellastro Marcello Barbieri per poter salvare la vita della madre Silvana. La donna, infatti, aveva urgente bisogno di una costosa operazione in America e Umberto Guarnieri si è offerto di pagare tutto, a patto che Portelli lo aiutasse a far cadere Marcello nel suo tranello, pensando così di allontanarlo una volta per tutte da Adelaide e distruggere la sua reputazione. Grazie a Flora, tuttavia, il malefico piano di Guarnieri è stato scoperto e la contessa ha preso posizione, al fianco di Marcello con il quale c’è ancora una forte passione. Matteo è stato costretto a scegliere, ma la sua scelta ha un prezzo e Barbieri non sa più se potrà fidarsi di lui. La lontananza tra i due fratellastri, tuttavia, sta per finire dal momento che Matteo farà ritorno a Milano nella nona stagione, cercando di tornare al suo ruolo di contabile al Paradiso. Cosa accadrà?

Marcello perdona Matteo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Sebbene Marcello abbia compreso le intenzioni del fratello, il saluto tra loro è stato carico di sottintesi ma ora, stando alle Anticipazioni della soap di Rai 1, i due potranno parlarsi più chiaramente lavorando fianco a fianco al Paradiso. Nelle nuove puntate, in onda a settembre 2024, Portelli tornerà a Milano lasciando Parigi e anche Maria Puglisi, mentre Marcello prenderà il posto di Vittorio Conti che è fuggito dalla città con Matilde Frigerio, dopo l’accusa di adulterio di Tancredi che avrebbe costretto la donna alla prigione. Che aria si respirerà tra Matteo e Marcello? Senza dubbio Barbieri avrà molti compiti a cui assolvere, desideroso di essere all’altezza delle aspettative della Contessa, ma ci sarà anche modo per lui di parlare a Matteo e chissà se i due torneranno ad essere uniti e affiatati come prima.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.