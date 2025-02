Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Irene Cipriani fa un errore che potrebbe costarle caro!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Irene Cipriani si mette alla ricerca di una nuova Venere ma farà una scelta azzardata che potrebbe costarle caro.

Dopo che Clara e Alfredo hanno fatto pace e hanno deciso di partire, lasciando insieme Milano, Irene Cipriani si trova a dover affrontare una nuova emergenza: al Paradiso serve una nuova Venere, e al più presto. Le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle puntate della soap presto in onda su Rai 1, la capocommessa sarà certa di aver trovato una sostituta ignorando che la nuova arrivata Rita Marengo nasconde un segreto, che potrebbe ritorcersi contro Irene. Ecco tutti i dettagli delle nuove trame.

Il Paradiso delle Signore, Irene mette in pericolo il grande magazzino? Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.

Anticipazioni: Irene mette in pericolo Il Paradiso delle Signore?

Irene cerca una sostituta per Clara nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Sebbene sembrasse impossibile fare pace, alla fine Alfredo ha convinto Clara delle sue buone intenzioni spiegandole tutto il malinteso e i due hanno deciso di partire insieme, lasciando Milano per seguire una vantaggiosa offerta di lavoro fatta al Perico. Così, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Irene Cipriani si trova a dover fronteggiare un’emergenza ovvero trovare al più presto una sostituta per Clara. Così, la capocommessa decide di iniziare le selezioni, affiggendo in Caffetteria un annuncio di lavoro e preparandosi ai provini. La ricerca, tuttavia, non si rivela facile come sperato dato che le candidate non convincono Irene: non c’è la richiesta che si sarebbe aspettata, le persone qualificate sono poche e per l’Atelier c’è bisogno di qualcuno con carattere e carisma. Nonostante i suoi sforzi, Irene non riesce a farsi piacere nessuna candidata a prendere il posto di Clara, questo almeno finché non incontra una ragazza che la colpisce particolarmente. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 9: Irene colpita da Rita

Mentre è disperata perché non riesce a trovare nessuna valida sostituta a Clara, nonostante al Paradiso vi sia urgente bisogno di una nuova venere, Irene Cipriani si imbatte casualmente in una ragazza che la colpisce molto. Lei si chiama Rita Marengo ed è davvero perfetta per il ruolo che sta cercando in Atelier, dal momento che sembra sapere il fatto suo e che ha un carattere spigliato e forte. Le Anticipazioni delle trame delle nuove puntate della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che la scelta impulsiva di Irene di offrire un posto a Rita si rivelerà un passo falso da parte della capocommessa, dato che lei ignora totalmente che la ragazza ha accettato pochi giorni prima un altro lavoro, decisamente in competizione con quello che le ha appena offerto. Perché Rita non dice nulla e di quale lavoro si tratta? Nel frattempo, Rosa e Tancredi si trovano improvvisamente a collaborare quando lei accetta di scrivere un articolo particolare per il giornale del Sant’Erasmo, che darà lustro alla famiglia e alla sua attività tanto da spingere Umberto a chiedergli di tornare a collaborare dopo averlo estromesso dalla maggioranza grazie all’appoggio di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Rita nasconde un segreto

Irene Cipriani è certa di aver avuto un’idea geniale assumendo Rita Marengo come nuova venere al Paradiso, anche se il resto del team è piuttosto scioccato da questa scelta, dal momento che alla ragazza non è stato fatto neppure un vero e proprio colloquio. Certo Irene ha le carte in regola per affidarsi al suo istinto dopo aver lavorato per così tanto tempo in Atelier, ma in questo caso purtroppo farà un grave errore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che pochi giorni prima dell’incontro con Irene, Rita ha partecipato alle selezioni come commessa a Galleria Milano Moda, convincendo tutti e ottenendo il posto. Con il ritorno di Umberto ci sono diverse novità, come la promozione di Odile a direttrice, ma tutti sono d’accordo nell’apprezzare Rita al punto da assumerla. Perché lei non ha detto nulla a Irene? La ragazza vuole tenere il piede in due staffe e dunque avere due lavori contemporaneamente, oppure c’è un motivo nascosto che ancora non si è palesato? Se Rita, ad esempio, volesse ottenere una promozione spifferando tutti i segreti sulle nuove collezioni del Paradiso al Guarnieri? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

