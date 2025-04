Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Guido si dichiara ad Odile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Guido decide di dichiararsi ad Odile, ma lei come reagirà?

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9 tra Odile e Guido? La figlia di Adelaide è molto attratta dal giovane produttore cinematografico ma nel suo cuore c’è anche Matteo Portelli. Guido deciderà di dichiararsi a Odile, ma lei non reagirà come previsto.

Odile tra Guido e Matteo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Odile e Matteo Portelli hanno immediatamente trovato un particolare feeling ma il giovane contabile non si è accorto della portata dei suoi sentimenti immediatamente. Matteo, infatti, stava vivendo un momento terribile dopo la rottura con Maria Puglisi ad un passo dalle nozze, e la decisione di Marcello Barbieri di voltargli le spalle avendo appreso il suo ruolo nel disastroso affare Hoffer. Con il tempo, tuttavia, la situazione di Matteo si è stabilizzata e così il giovane ha permesso ad Odile di entrare nella sua routine ma anche nel suo cuore. Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 9, tuttavia, è entrato in scena il giovane produttore cinematografico Gudio, che ha immediatamente messo gli occhi sulla figlia della contessa. Credendola presa da Guido, Matteo ha fatto un passo indietro proprio quando stava per dichiararsi e così Odile è sempre più confusa. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai 1? Ecco le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Guido si dichiara ad Odile

Guido ha immediatamente provato una forte attrazione per Odile e tutti si sono accorti del feeling tra di loro, compresa la Contessa che ha rivelato a Umberto Guarnieri di essere il padre biologico di sua figlia. Dopo aver iniziato a collaborare insieme a stretto contatto, Guido ha indagato sul rapporto tra Odile e Matteo, avendo visto tra loro qualcosa in più di una amicizia, fino a convincersi di avere via libera con la ragazza. Le Anticipazioni delle nuove puntate della soap, presto in onda su Rai 1, ci hanno rivelato che Guido deciderà di dichiararsi a Odile, esprimendo i suoi sentimenti e chiedendole di stare insieme come una coppia ufficiale. Ma quale sarà la reazione della giovane? Sebbene Odile sia attratta da Guido non può mentire a sé stessa, soprattutto quando un episodio in particolare le farà capire di essere molto gelosa di Portelli. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile gelosa di Matteo

Mentre Guido fa la sua mossa e coglie la palla al balzo per dichiararsi ad Odile, lei è molto confusa. Matteo non le ha mai fatto capire di provare per lei qualcosa in più di una semplice amicizia, anche quando ci sarebbe stata l’occasione di rivelare i propri sentimenti. Nonostante ciò, Odile è gelosa di Matteo e lo conferma il fatto che, vedendo i rotocalchi che ritraggono il fratellastro di Marcello Barbieri insieme a Marina Valli prova una forte fitta di gelosia. Proprio Marina attende impaziente il colloquio con Odile dato che vuole sapere tutto del suo rapporto con Matteo, essendo molto interessata al giovane. Insomma, nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore si delinea un intrigo amoroso con i fiocchi, ma chissà alla fine come verrà risolto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.