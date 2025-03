Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Botteri torna alla carica, Rita lo tradisce ancora?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni in particolare su Botteri e Rita.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Gianlorenzo Botteri torna da Londra con il desiderio di vendicarsi per la collezione di abiti esposti al Paradiso, che si è rivelata un fiasco a causa del plagio di Galleria Milano Moda. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che, mentre lo stilista si metterà all’opera su una nuova collezione primaverile, Rita sarà spinta da Tancredi a tradire nuovamente la fiducia dei suoi datori di lavoro. Ecco tutti i dettagli sulle trame delle nuove puntate.

Botteri torna da Londra nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Dopo aver scoperto che Galleria Moda Milano ha sottratto la sua idea per il capo di punta della nuova collezione, Gianlorenzo Botteri ha vissuto un momento davvero terribile. Lo stilista era pronto a mollare tutto ma le Veneri del Paradiso e Delia, con la quale ha stretto un legame particolare, lo hanno convinto a non arrendersi nonostante tutto. Mentre Marcello Barbieri ha minacciato apertamente Tancredi di Sant’Erasmo di voler provare che l’abito è stato plagiato e denunciare l’accaduto, Botteri è volato a Londra. Le Anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle puntate presto in onda su Rai 1, lo stilista torna a Milano con rinnovato spirito e una grande voglia di rivalsa. Peccato che, proprio in quegli stessi giorni, la collezione esposta al Paradiso si riveli essere un grande fiasco, buttando già di morale l’intero staff. Chi non si arrende, invece, è Delia che è pronta a risollevare la situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Botteri di nuovo a lavoro

Le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la nuova collezione del Paradiso firmata da Gianlorenzo Botteri, ma oggetto di plagio da parte di Galleria Milano Moda, daranno dei risultati deludenti in termini di vendita al pubblico. Le Veneri sono giù di morale, in particolare Concetta che inizia a sentire anche la stanchezza fisica. Mentre Delia non si arrende ed escogita un nuovo modo per rendere appetibile i capi, Botteri è tornato a Milano con uno spirito rinnovato e si mette subito a lavorare alla nuova collezione primaverile. Lo stilista è pronto ad avere il suo riscatto e non vuole che nessuno lo distragga dal lavoro, ma c’è qualcuno che ancora trama nell’ombra e che potrebbe rivelarsi, nuovamente, una minaccia. Rita, infatti, viene immediatamente allertata da Tancredi che vuole che la ragazza tradisca nuovamente la fiducia di Botteri e gli passi informazioni sulla nuova collezione.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Rita tradisce ancora Botteri?

Il capo di punta della collezione del Paradiso realizzato da Botteri, con la collaborazione di Delia, è stato copiato da Galleria Moda Milano e firmato Giulia Furlan, che ha esposto il pezzo prima della concorrenza e così se ne è presa il merito. La colpa è tutta di Rita, la nuova Venere che ha deciso di aiutare Tancredi, lavorando segretamente per lui, e spiare l’intera collezione per poi passare informazioni. Rita, tuttavia, vedendo l’umore nero che si respira al Grande Magazzino e come le Veneri sono sempre state molto gentili con lei, ha iniziato a tentennare all’idea di tradire nuovamente le colleghe. Botteri sta lavorando ad una nuova collezione primaverile dopo essere tornato da Londra e Tancredi fa pressioni su Rita affinché spii nuovamente lo stilista. Cosa farà questa volta la ragazza? Lo scopriremo nelle nuove puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.