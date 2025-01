Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni, Adelaide ha problemi di salute, Marcello nuovamente escluso: è la fine?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, nuovi scossoni tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri. Quando la contessa, infatti, scoprirà di avere dei gravi problemi di salute, preferirà ancora una volta nascondere tutto al suo fidanzato e confidarsi con Umberto Guarnieri, e questo avrà gravi conseguenze sul rapporto. Ecco le Anticipazioni complete della soap in onda su Rai 1.

Adelaide fa una brutta scoperta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Brutte notizie per Adelaide di Sant’Erasmo nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Nelle nuove puntate della soap, dopo essere svenuta ed essersi sentita poco bene, Adelaide accetterà il consiglio di Umberto Guarnieri e si farà visitare da uno specialista. Il cardiochirurgo avrà delle brutte notizie da dare alla contessa, che incasserà il colpo sfogandosi con Umberto e scegliendo, ancora una volta, di tenere all’oscuro il fidanzato Marcello Barbieri. Dal momento che lui ha deciso di rinunciare a tenere le finanze di Adelaide sotto controllo, lei deve fare in modo che la decisione venga rimandata il più possibile ma non può al momento spiegargli il perché avendo deciso di non condividere con il suo fidanzato le nuove notizie sulla sua salute. Questa sarà una buona idea? Ovviamente l’omissione avrà dei gravi risvolti sul loro rapporto, già deteriorato dal ritorno in scena di Umberto nella vita di Adelaide. Ecco tutte le Anticipazioni sulle trame della soap.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Adelaide parte per Londra

Dal momento che il suo rapporto con Adelaide è sempre più deteriorato dal ritorno in scena di Umberto, che sembra aver riconquistato la fiducia della donna nonostante tutti sappiano cosa è successo in passato e quanto male ha provato a fargli con l’affare Hofer, Marcello vuole prendere le distanze e rinunciare a governare le finanze dalle contessa. Non sa, ovviamente, che lei ha ricevuto pessime notizie sul suo stato di salute dal cardiochirurgo e dunque rimane spiazzato quando Adelaide gli chiede di attendere, perché ora deve volare il più velocemente possibile a Londra. La contessa, infatti, ha pensato che partendo avrebbe preso del tempo necessario a capire cosa fare con Marcello e con la sua condizione, e ha messo in piedi una scusa plausibile per poter lasciare Milano velocemente senza destare sospetti. Le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, ci rivelano tuttavia che Umberto non lascerà correre creando ulteriori tensioni. Ecco i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marcello scopre la verità

Mentre si prepara in fretta e furia per partire per Londra, sperando così di avere del tempo per riflettere e per convincere Marcello a continuare a governare le sue finanze ancora per un po’, Adelaide ha un confronto con Umberto che le chiede di rivelare la verità prima di lasciare Milano, non trovando giusto il suo silenzio su un argomento tanto delicato. Il gesto del Commendatore può sembrare solidare nei confronti di Barbieri, ma in realtà lui sa che così facendo metterà ancora più distanza tra Marcello e Adelaide. Quando scopre quello che sta succedendo davvero, infatti, l’amministratore del Paradiso ci rimarrà malissimo, deluso e amareggiato, per essere stato nuovamente escluso dalla sua fidanzata che gli ha preferito, ancora una volta, Umberto nonostante tutto ciò che è successo nel loro recente passato. Così, amareggiato per non aver potuto salutare come si deve la contessa prima della sua partenza, e consapevole di dover sistemare la loro relazione, Marcello assisterà anche al ritorno ufficiale di Umberto a Villa Guarnieri dato che l’uomo chiederà a Odile di potersi trasferire per starle vicino in assenza della madre. La love story tra Adelaide e Marcello è destinata a naufragare? I presupposti non sono dei più rosei.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.