Il Paradiso delle Signore 8, chi è Nicoletta Di Bisceglie l’attrice che interpreta Rosa Camilli

Nicoletta Di Bisceglie entra nel cast dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Chi è la bella interprete di Rosa Camilli nella soap di Rai 1.

Nel cast dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ha fatto il suo ingresso Rosa Camilli, nipote di Armando Ferraris. La giovane è giunta a Milano dopo una bruttissima esperienza lavorativa come insegnante ed è in cerca del suo posto nel mondo, ma nel frattempo discute a più non posso con Marcello Barbieri. Conosciamo meglio il nuovo personaggio della soap di Rai e scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e professionale della sua interprete, Nicoletta Di Bisceglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Rosa e Marcello insieme?

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sta tenendo i fan della soap di Rai 1 con gli occhi incollati allo schermo, un colpo di scena dopo l’altro. Nel cast fa la sua comparsa anche Rosa Camilli, la nipote di Armando Ferraris appena giunta a Milano. La giovane era un’insegnante molto motivata e attenta, pronta a seguire sempre i propri ideali, talvolta ribelli per l’epoca, ma a quanto pare il suo capo era di strette vedute e la loro convivenza lavorativa impossibile. Ancora scottata per l’esperienza vissuta, Rosa è in cerca di lavoro e finisce con l’aiutare le Veneri dell’Atelier durante la sfilata della stilista inglese Mary Quant, indossando una minigonna. Sfilata che colpisce in modo particolare Marcello Barbieri, che con Rosa ha iniziato malissimo, tra discussioni e liti furibonde che lo hanno decisamente destabilizzato. Marcello è ancora molto scottato dalla fine della relazione con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha deciso di troncare definitivamente e tornare in Svizzera dalla figlia Odile, lasciandolo con il cuore spezzato. Barbieri sta cercando il suo posto nel mondo come uomo e come imprenditore, ma sembra avere tantissimi antagonisti, uno tra tutti Umberto Guarnieri che non gli perdona ancora la relazione con Adelaide. La bella e giovane Rosa, una ragazza indipendente e sfrontata, attirerà la sua attenzione e potrebbe essere proprio lei il nuovo amore di Marcello. Ma chi è Nicoletta Di Bisceglie, la bellissima attrice che presta il volto alla nipote di Armando?

Il Paradiso delle Signore 8, Nicoletta Di Bisceglie è Rosa

Classe 1996, Nicoletta Di Bisceglie nasce a Milano ed è una giovane attrice di talento. Prima di entrare a far parte del cast dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Rosa Camilli, la nipote ribelle e autoritaria di Armando Ferraris, Nicoletta ha preso parte ad alcune serie tv di successo come Che Dio ci Aiuti 6 e Le indagini di Lolita Lobosco. Prima di arrivare sul piccolo schermo con le prime apparizioni, Nicoletta ha studiato presso la Scuola Nazionale di Cinema dove si è diplomata nel 2019. Dal suo profilo Instagram, ancora poco seguito visto il recente successo televisivo, scopriamo che l’attrice ama molto viaggiare con i suoi amici, mentre non ci sono tracce di un fidanzato ufficiale per il momento. Nicoletta ama anche posare davanti la fotocamera e, grazie alla sua naturale bellezza, è protagonista di alcuni scatti molto suggestivi.

