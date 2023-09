Il Paradiso delle Signore 8 cambia programmazione Lunedì 18 settembre 2023: ecco quando andrà in Onda

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore è tornato con l’ottava stagione ma Rai fa una sorpresa ai Fan, mandando eccezionalmente per lunedì 18 settembre la puntata in anticipo.

Il Paradiso delle Signore è approdato su Rai 1 con l’ottava stagione e tanti nuovi protagonisti. Eccezionalmente per lunedì 18 settembre 2023, tuttavia, vi sarà un cambio di programmazione che potrebbe destabilizzare il pubblico. Ecco quando andrà in onda la nuova puntata dell’amatissima soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, che trionfo l’Ottava Stagione

Ha debuttato da pochissimi giorni su Rai 1 l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, e per il pubblico è già un successo assicurato. La nuova stagione della premiata soap, amatissima dai telespettatori che regalano picchi di share impressionanti per un programma nel day-time, si è aperta con la notizia bomba della maternità della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che per anni ha nascosto di aver avuto una figlia ora giunta a Milano sul piede di guerra. Mentre la contessa avrà un brutto crollo emotivo a causa del rifiuto della figlia, Umberto Guarnieri farà il primo vero gesto distensivo nei confronti dell’ex amante, preoccupandosi per la sua salute e indagando per aiutarla, nonostante Marcello Barbieri faccia di tutto per tenerlo a debita distanza da Adelaide. Anche per il giovane Barbieri ci sarà una sorpresa inaspettata, che rimetterà in discussione tutta la sua storia familiare. Grandi novità per Maria Puglisi, costretta a diverse scelte in ambito familiare e amoroso, dopo il trasferimento di Vito in Australia e l’arrivo del giovane e affascinante Matteo Portelli. Insomma, i colpi di scena non mancheranno stando alle Anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, come quello messo temporaneamente in atto da Rai, che per la giornata di lunedì 18 settembre 2023 ha stravolto la messa in onda della soap. Scopriamo insieme i dettagli.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore, ecco quando

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha già registrato boom di ascolti, tenendo gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. I fan della soap di Rai 1, tuttavia, devono prestare attenzione alla giornata di lunedì 18 settembre 2023 se vogliono essere certi di godere dell’episodio in onda, dal momento che vi sarà una variazione di programmazione nel palinsesto del day-time della rete, per cui la soap andrà in onda ben 25 minuti prima del consueto orario delle 16. Il motivo? La messa in onda dello speciale “Tutti a scuola”, condotto da Flavio Insinna con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per dare il suo "in bocca al lupo" agli studenti che si preparano ad affrontare il nuovo anno scolastico. Dunque, a partire da martedì 19 settembre 2023, Il Paradiso delle Signore tornerà in onda al consueto orario delle 16 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.