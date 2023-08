Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Tancredi pronto a distruggere Vittorio!

Anticipazioni TV

Nell'ottava stagione del Paradiso delle Signore, da settembre in onda su Rai 1, Tancredi ce la metterà tutta per distruggere Vittorio Conti e allontanarlo da Matilde.

Vittorio Conti dovrà fronteggiare un nemico decisamente potente nel corso dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, da settembre su Rai 1. Tornato a Milano, Tancredi di Sant’Erasmo non ha gradito la vicinanza tra la moglie Matilde Frigerio e l’affascinante imprenditore e, approfittando della situazione creatasi con Umberto Guarnieri, ha dato vita a Galleria Moda Milano con l’intenzione di mettere fine al Grande Magazzino del rivale. Sembra, stando alle anticipazioni, che nelle nuove puntate della soap la situazione precipiterà ulteriormente.

Tancredi furioso nelle nuove Puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver fatto ritorno a Milano e aver compreso che tra sua moglie Matilde Frigerio e Vittorio Conti c’era ben più che una semplice amicizia, Tancredi di Sant’Erasmo ha deciso di scatenare tutta la sua temibile furia con un piano astuto e un alleato di primo ordine. Insieme a Umberto Guarnieri, infatti, Tancredi ha dato vita a Galleria Moda Milano con il chiaro intento di mettere i bastoni tra le ruote a Vittorio ma anche alla contessa Adelaide, rea di aver ostacolato in ogni modo la storia d’amore tra Umberto e Flora Gentile Ravasi. Proprio grazie alla grande destrezza di quest’ultima e alla presenza confortante di Matilde, che si vede costretta a patteggiare immediatamente per il marito, Tancredi avrà la vittoria in tasca contro Conti. Vediamo insieme le Anticipazioni sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e cosa accadrà tra i due rivali in amore e affari.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tancredi ha vinto?

La nuova stagione dell’amata soap di Rai 1 sarà decisamente ricca di colpi di scena. Mentre Marcello Barbieri sarà coinvolto nel segreto scioccante del nuovo arrivato Matteo Portelli, chiedendo aiuto alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, Vittorio Conti dovrà vedersela con Tancredi e con la sua Galleria Moda Milano. Nel nuovo grande magazzino ci saranno la bravissima Flora Gentile Ravasi, una delle migliori stiliste in circolazione, ma anche Matilde Frigerio come responsabile marketing. Notizia che, se da una parte sarà deleteria in quanto Matilde è veramente brava nel suo lavoro, dall’altra sarà sconvolgente a livello personale per Vittorio perché profondamente innamorato della Frigerio. Insomma, Tancredi sarà disposto a tutto pur di eliminare la concorrenza e distruggere Vittorio, geloso del rapporto che ha instaurato con Matilde. Ma lei prima o poi reagirà alle angherie del marito oppure sarà una complice silenziosa?

Qui tutte le news de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.