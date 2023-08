Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Matteo Portelli svela una verità inaspettata su Marcello Barbieri!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le nuove Anticipazioni sulle puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, da settembre in onda su Rai 1.

Per un personaggio che se ne va, ce n’è sempre un altro che arriva e sembra che nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, tra le new entry della soap, Matteo Portelli avrà un ruolo di spicco. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che il giovane rivelerà un segreto assurdo che lo lega a Marcello Barbieri e si insinuerà nella vita di Maria Pugliese, facendo innamorare la giovane stilista che sarà sempre più in dubbio sul suo rapporto con Vito. Scopriamo insieme le trame nel dettaglio.

Matteo Portelli protagonista de Il Paradiso delle Signore 8

Manca sempre meno alla messa in onda dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1. Non ci sarà Ludovica Brancia, come annunciato dall’attrice Giulia Arena che per anni ha prestato il volto alla bellissima fidanzata di Marcello Barbieri, forse proprio a causa della story line che vedrà il giovane come nuovo amante della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, nonché suo consigliere al posto di Umberto Guarnieri. Ma per un personaggio che saluto la soap, ce ne sono altri tre pronti a fare il loro ingresso in scena. Matteo Portelli, in particolare, sta incuriosendo un po’ tutti con il suo ruolo nel Paradiso dal momento che si vocifera che il giovane sarà uno dei grandi protagonisti della nuova stagione. Matteo, infatti, prenderà il posto di contabile del Grande Magazzino e dovrà aiutare l’azienda a sollevarsi dagli attacchi della nuova controparte concorrente capitanata da Tancredi e Umberto. Ma non è finita qui: stando alle Anticipazioni, infatti, Portelli rivelerà un segreto sconvolgente a Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello non può crederci, lui è…

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che quest’anno spegne ben otto candeline con la benedizione del pubblico di Rai 1 che è sempre più preso da trame e colpi di scena, Matteo Portelli porterà con sé non poco scompiglio. Il giovane riuscirà ad ottenere il posto vacante di contabile presso il Paradiso al posto di Vito. Mentre quest’ultimo dovrà rimanere ancora in Australia, rendendo sempre più nervosa Maria Puglisi che non sa più cosa fare con questa relazione distanza, Matteo diventerà un personaggio amatissimo dai collaboratori del Grande Magazzino milanese, nonché una risorsa preziosa contro Galleria Moda Milano. Ma c’è un motivo in particolare per cui Portelli si è presentato improvvisamente in città: il ragazzo è il fratellastro di Marcello Barbieri! L’amante di Adelaide sarà sotto shock alla notizia e dovrà affrontare i demoni del passato, in particolare fare i conti con l’esistenza di un fratello nato dall’infedeltà del padre.

Il Paradiso Anticipazioni: Maria cotta del nuovo arrivato!

Mentre Matteo faticherà a farsi accettare da Marcello, c’è qualcuno che lo accoglierà a braccia aperte: la dolce Maria si prenderà una bella cotta per lui. La Puglisi sta attendendo il ritorno di Vito, ma il contabile ha deciso di rimanere ancora in Australia e questa storia a distanza inizia a starle stretta. La giovane stilista è sotto pressione a causa dell’apertura del nuovo magazzino rivale e della bravura innegabile di Flora Gentile Ravasi, e troverà in Matteo un confidente dolce e premuroso. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che la stilista inizierà a provare qualcosa di veramente forte per Portelli, ma lui ricambierà le attenzioni? Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove punatate per scoprire se nascerà oppure no una nuova coppia.

