Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 6 ottobre 2023: Adelaide vuole andarsene. Umberto interviene!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 ottobre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide è talmente disperata e avvilita, da voler lasciare la Villa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa vorrà allontanarsi dalla sua casa, che le fa venire in mente dolorosi ricordi del passato. Umberto interverrà per fermarla e, con una sorpresa, potrebbe riuscire a farle cambiare idea. Intanto Vittorio sarà entusiasta di inaugurare la sua collezione maschile e sarà contento di accogliere Gianni Rivera. Il Conti scoprirà chi lo ha aiutato a fargli avere il campione come ospite speciale. Intanto Salvo e le Veneri, Elvira compresa, saranno sconvolti dall’arrivo di Tullio mentre Matteo ribadirà alla madre di volersi allontanare da Marcello. Il Barbieri avrà però da mostrargli una lettera che potrebbe fargli cambiare idea.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide vuole lasciare la villa ma Umberto...

Adelaide non riesce proprio a riprendersi dal dolore di aver perso per sempre Odile. Sia Marcello che Umberto – e persino Flora che ha sconvolto il Guarnieri – stanno cercando di aiutarla. La Contessa però non sembrerà dare retta a nessuno e anzi, sarà decisa a lasciare la Villa, che le scatena vecchi e dolorosi ricordi. Il Commendatore, sempre più preoccupato per lei, le farà una sorpresa, che le darà di nuovo speranze. Porterà notizie su sua figlia?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo e le Veneri conoscono Tullio

È arrivato il momento dell’inaugurazione della collezione maschile e Vittorio è felice anche perché Gianni Rivera è tra loro. Il Conti scoprirà chi gli ha dato una mano a far arrivare il campione mentre Salvo e le Veneri si troveranno di fronte a Tullio. Il ragazzo, con il suo arrivo, lascerà tutti di stucco, persino la stessa Elvira. Per l’Amato sarà il momento di gettare la spugna?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Matteo davanti a una lettera importante

Maria si è messa alla ricerca di Matteo e dopo averlo rintracciato, è riuscita, secondo lei, a convincerlo a cercare un riavvicinamento con il Barbieri. Il ragazzo non ha però del tutto cambiato idea e anzi ribadirà alla madre di non voler avere niente a che fare con il fratellastro. Marcello però avrà qualcosa da fargli vedere. Si tratterà di una lettera, che potrebbe cambiare la vita di entrambi e aiutarli a diventare una famiglia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.