Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 2 novembre 2023: Maria e Matteo si baciano!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 2 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che, finalmente, tra Maria e Matteo esploderà la passione...

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 2 novembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Umberto spera che Tancredi lo spalleggi nell'attuazione del piano che ha escogitato per fermare la Tessuti Colombo ed ostacolare i loro nemici, Ezio e Vittorio. Intanto, quest'ultimo continua a pensare al momento meraviglioso che ha vissuto insieme a Matilde. Lei, d'altro canto, sta per prendere una drastica decisione che li riguarda: vuole chiarire con il Conti che il loro rapporto non potrà che essere di natura professionale. Botteri, invece, viene a sapere che Concetta è la nuova sarta del Paradiso, e non riesce a tollerare che nessuno lo abbia prima coinvolto o consultato. Indispettito, l'uomo tende alla donna un tranello per dimostrare che non è all'altezza del ruolo che sta ricoprendo. Nel frattempo, Matteo, dato che si sente meglio, si prepara a lasciare casa di Maria per non causarle ulteriori problemi; prima di salutarsi, però, tra i due accade qualcosa d'inatteso: scoppia la passione!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde decisa ad allontanare Vittorio...

Umberto continua ad insistere con Tancredi: devono fermare la Tessuti Colombo ed ostacolare i loro acerrimi nemici, Vittorio ed Ezio. Il Commendatore fa sapere all'uomo che ha persino escogitato un piano. Intanto, il direttore del Paradiso non fa che pensare al magico momento che ha vissuto con Matilde. Tuttavia, il Conti non sa che, parallelamente, l'amata sta prendendo una decisione drastica in merito alla loro relazione. La Frigerio ci tiene a fargli presente che il loro rapporto non può che esser di natura professionale. Come la prenderà l'imprenditore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta vs Botteri!

Gianlorenzo Botteri sta per fare una scoperta che lo farà innervosire, e non poco. L'uomo non ha mai tollerato la presenza di Concetta in Atelier, e non si è fatto scrupoli a comunicarlo a Maria; ora, viene a sapere che la donna è la nuova sarta del grande magazzino. Botteri non riesce a credere che non sia stato prima consultato, o quantomeno avvisato. Così, adirato come non mai, tende un tranello a Concetta, determinato a far venire a galla la sua inadeguatezza: crede che la moglie di Ciro non sia all'altezza del ruolo che le è stato dato, ed è pronto a tutto pur di dimostrarlo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria e Matteo cedono alla passione!

Matteo aveva capito di dover fare del proprio meglio per tentare di tenere sott'occhio e, per quanto possibile, a bada Mancino, il temibile strozzino che gli stava alle calcagna. Tuttavia, ha comunque subito una violenta aggressione, a cui ha assistito Maria, la quale l'ha prontamente soccorso e portato a casa sua per medicarlo ed accudirlo. Dato che il fratellastro di Marcello si sente meglio, e dato che sa che la propria permanenza lì potrebbe causarle dei problemi con le coinquiline ed i genitori, pensa che è il momento di lasciare l'appartamento della Puglisi. Prima di andarsene, però Matteo le si avvicina... ed accade qualcosa d'inatteso: tra i due scatta un appassionato bacio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.