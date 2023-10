Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 17 ottobre 2023: Aria di crisi tra Umberto e Flora!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai1 il 17 ottobre 2023, alle ore 16.00, tra Umberto e Flora ci sono problemi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che da quando Adelaide è partita e ha lasciato la Villa a Umberto, il Guarnieri sembra fin troppo felice e soddisfatto di come stiano andando le cose. Flora ne sarà invece infastidita. Intanto Irene capirà che Matteo ha un debole per Maria mentre Alfredo confesserà ad Armando di avere problemi a soddisfare le richieste della Cipriani. Il Ferraris gli consiglierà di parlare apertamente con la capo commessa e di chiarire la situazione. Matilde e Tancredi sembreranno aver ritrovato la perfetta sintonia… ma durerà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora e Umberto in crisi!

Adelaide ha lasciato Milano e Marcello. Flora e Umberto si sono trasferiti a vivere di nuovo a Villa Guarnieri, con grande soddisfazione di entrambi. Ma le cose tra di loro non sembrano andare per nulla bene anzi c’è aria di crisi. Da quando la Contessa è partita e ha avuto un chiarimento con lui, il Commendatore sembra essersi rinvigorito. Flora intuirà che a renderlo così felice sia il fatto di essersi riavvicinato alla cognata. Per la stilista sarà l’ennesima prova che Umberto non ha per nulla dimenticato il suo antico amore e che potrebbe presto ritornare da lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene scopre che Matteo ha un debole per Maria

Matteo è arrivato al Paradiso e ha cominciato il suo periodo di prova come nuovo contabile del grande magazzino. Il ragazzo vuole fare bella figura e si sta impegnando moltissimo. La presenza di Maria rende il tutto ancora più interessante. Irene si renderà conto subito che il Portelli ha un debole per la Puglisi e lo terrà d’occhio, spaventata che l’amica possa finire nei guai. Intanto Alfredo rivelerà ad Armando di essere in difficoltà. Il magazziniere non riesce a soddisfare tutte le richieste della sua fidanzata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Cresce la sintonia tra Matilde e Tancredi

La proposta di lavoro da parte del Console giapponese ha entusiasmato Tancredi e Matilde, che non vedono l’ora di mettersi all’opera. Tra i due sta crescendo la sintonia e la cosa è evidente a tutti. Ma durerà oppure una mossa inaspettata finirà per rimettere tutto in discussione? Intanto Armando consiglierà ad Alfredo di parlare apertamente con Irene e di rivelarle le sue difficoltà.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.