Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 31 ottobre 2023: Matteo aggredito. Maria corre in suo soccorso!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 31 ottobre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Renato Mancino, lo strozzino, tornerà a minacciare Matteo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Portelli sarà aggredito e Maria, che si accorgerà di tutto, correrà in suo soccorso. Intanto tra Matilde e Tancredi, dopo la serata romantica al Circolo, sembreranno essersi appianati i dissapori e tra i due parrà essere tornata la sintonia. L’accordo tra la Frigerio e i Colombo verrà siglato? Al Paradiso invece Botteri non apprezzerà la presenza di Concetta e lo farà capire apertamente a tutti, Maria compresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo viene aggredito, Maria corre in suo soccorso

Le paure di Matteo diventeranno concrete. Il Portelli ha cercato di proteggersi dal terribile strozzino Renato Mancino ma purtroppo per lui, il criminale non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace. Approfitterà anzi di un momento in cui troverà il ragazzo da solo, per dargli una sonora lezione. Matteo verrà aggredito e sarà conciato per le feste. Maria si renderà conto di quanto accaduto e correrà in suo soccorso, per curarlo. La ragazza deciderà di accoglierlo a casa sua e di medicarlo. La presenza del giovane a casa della Puglisi non farà però per nulla piacere né a Irene né a Clara.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pace fatta tra Matilde e Tancredi

Umberto vuole sabotare Matilde e l’ha pugnalata alle spalle chiedendo a Tancredi di passare dalla sua parte e di metterle, con lui, i bastoni tra le ruote. Matilde è però riuscita, senza volerlo, a guadagnare tempo. La Frigerio ha organizzato una cena romantica al Circolo, per lei e suo marito. Dopo questa bella serata, tra lei e il Di Sant’Erasmo sembrerà essere tornato il sereno e la sintonia, tanto che l’accordo con i Colombo parrà cosa ormai certa e fatta. Ma sarà davvero così?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Botteri contro Concetta

Maria, Agata e Ciro hanno convinto Concetta a lavorare in Atelier. Nonostante l’iniziale reticenza, la signora Puglisi ha accettato l’incarico e darà una grande mano alla figlia. Peccato però che la sua presenza non faccia per nulla piacere a Botteri. Gianlorenzo non nasconderà il suo fastidio nell’avere un’estranea – non scelta da lui tra l’altro – accanto. Lo stilista si comporterà in maniera molto acida, facendo notare il suo disgusto a tutti, Concetta e Maria comprese. Intanto Tullio farà una visita a sorpresa a Elvira ma la troverà in compagnia di Salvatore e capirà che tra i due c’è molta, troppa, sintonia.

