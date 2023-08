Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Ludovica lascia per sempre, lo sfogo dell’interprete Giulia Arena

Anticipazioni TV

Giulia Arena non sarà Ludovica Brancia nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Il personaggio fatto fuori dalle nuove trame, lo sfogo dell’attrice della soap di Rai 1.

Non tornerà nelle trame dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore la bella Ludovica Brancia di Montalto. A darne annuncio l’attrice Giulia Arena che per anni ha prestato il volto all’ex fidanzata di Marcello Barbieri, che si è sfogata attraverso un lungo post su Instagram. Qui, sulla piattaforma social più amata dai Vip, Giulia ammette di non aver scelto di rinunciare ad un ruolo che, sebbene inizialmente non le calzasse a pennello, ha imparato ad amare. Niente ritorno di fiamma, dunque, tra due dei personaggi più amati della soap di Rai 1.

Marcello e Ludovica separati per sempre nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Tutti coloro che avrebbero voluto assistere ad un ritorno di fiamma tra Ludovica Brancia e Marcello Barbieri dovranno farsene una ragione: non solo la coppia è destinata a separarsi per sempre, ma la giovane borghese non farà neppure mai più ritorno a Milano. Pietro Masotti, intervista da Blasting News, ha ammesso che il suo personaggio non sarà coinvolto in una nuova love story con Ludovica, ormai amore del passato, e si concentrerà invece piuttosto sul rapporto con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, proprio nel momento in cui viene svelato il suo segreto. "Un ritorno di fiamma con Ludovica? No, non è previsto”, ha ammesso Pietro parlando del futuro di Marcello nella soap di Rai 1. Ma che fine farà la Brancia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica torna nella soap?

Marcello Barbieri, come preannunciato dal suo stesso interprete, sarà occupato a delineare la relazione con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo nel corso della nuova stagione della soap di Rai 1. Ludovica è a Napoli ma sarà felice nella sua nuova vita? Purtroppo sembra che non lo scopriremo mai, dato che il personaggio sarà completamente tagliato dalle trame. A darne annuncio è Giulia Arena, la bellissima e talentosa attrice che presta il volto alla Brancia. “Ludovica non farà parte del Paradiso, ma mi preme dirvi che non è stata una mia scelta. Non è stata una mia volontà abbandonare il progetto del Paradiso”, ha scritto l’attrice su Instagram per fare sapere a tutti i più curiosi che non sa come si svolgerà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore dato che non ne farà più parte.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica fatta fuori dal cast!

La storia di Marcello Barbieri e Ludovica Brancia è finita per sempre? Certamente nell’ottava stagione della fortunata soap di Rai 1 non assisteremo ad un ritorno di fiamma, dato che Ludovica non sarà presente. L’attrice Giulia Arena è sinceramente dispiaciuta per questa scelta, che conferma non essere dipesa da lei, e si è lasciata andare ad un lungo sfogo social parlando con amore del suo personaggio, che spesso anche lei ha fatto fatica a comprendere ma che poi ha imparato ad amare. “Grazie Ludovica, perché sei stata una compagna entrata in punta di piedi nella mia vita, una delle sfide più belle. Grazie perché sei stata capace di farti amare da me, che prima di chiunque altro detestavo il tuo modo di fare e non comprendevo le tue scelte. Grazie, perché mi hai fatto vivere con delicatezza e fragilità un’altra vita, che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare”, ha scritto Arena. L’attrice ha ringraziato moltissimo i fan che, sapendola lontana dal set de Il Paradiso delle Signore, hanno voluto salutarla con estremo affetto e dolcezza.

