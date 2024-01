Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marcello Barbieri con il cuore spezzato e un nemico da temere

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello Barbieri si troverà, con il cuore spezzato, a fronteggiare Umberto Guarnieri. Ecco le Anticipazioni.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Marcello Barbieri dovrà dire addio alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha deciso di interrompere la loro relazione, per poi trovare le forze di gettarsi a capofitto in nuove attività lavorative. L’entusiasmo di Barbieri, tuttavia, sarà frenato da Umberto Guarnieri che non perderà l’occasione per mettergli i bastoni tra le ruote. Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni sull’ottava stagione della soap.

Marcello col cuore spezzato nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore non smette di stupirci. Adelaide di Sant’Erasmo ha deciso di lasciare Villa Guarnieri, per fare ritorno dalla figlia Odile in Svizzera, e ha voluto chiudere definitivamente il rapporto con Marcello Barbieri, lasciandolo con il cuore spezzato. Nonostante abbia provato in tutti i modi a mostrarsi all’altezza standole vicino, comprendendo le sue ragioni e dimostrandole un grande amore, Marcello è rimasto con un pugno di mosche in mano e non gli rimarrà che impegnare le sue energie nel lavoro e nell’ambito professionale, per distrarsi dalla sua disastrosa vita sentimentale. Ma nulla è facile per Marcello, che dovrà vedersela con un avversario temibile nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello e Matteo in affari?

Dopo aver detto addio ad Adelaide, Marcello deciderà di mettere da parte l’amore e la vita sentimentale, per concentrarsi sulla carriera. Barbieri inizierà a riflettere sul da farsi e troverà un’ottima opportunità, che vorrà condividere con il fratellastro Matteo Portelli. Il rapporto tra i due si è molto consolidato rispetto al tiepido inizio, e Marcello è riuscito ad aiutare Matteo facendolo diventare contabile del Paradiso. Barbieri è anche a conoscenza dei sentimenti che il fratello prova per Maria Puglisi, e lo ha spronato a proporsi alla bella stilista prima che lei decida di mettere su famiglia con Vito Lamantia. Forti del loro rapporto, i due fratelli vorrebbero fare affari insieme ma Umberto Guarnieri non è del medesimo avviso. Il Commendatore non sopporta proprio Marcello e, ancora livido di gelosia per il suo rapporto con Adelaide, farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote.

Il Paradiso delle Signore, Umberto contro Marcello: cosa accadrà

Umberto non ha perdonato a Marcello il suo rapporto con Adelaide, né tantomeno che la sua vecchia socia abbia affidato al giovane la sua quota del Paradiso. Guarnieri non vede l’ora di mettere Marcello in difficoltà, anche a costo di far preoccupare Flora Gentile Ravasi, che vede il suo compagno sempre più distante e concentrato su altro, al punto da temere per il loro futuro insieme. Flora, infatti, non può concepire che Marcello sia odiato da Umberto per colpa di Adelaide, e teme che il Commendatore provi ancora sentimenti per lei. Anche questa volta Guarnieri si assicurerà che Matteo e Marcello non abbiano successo, scoprendo il progetto di Barbieri e mandandolo a monte. Cosa accadrà dopo?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.