Il Paradiso delle Signore 7: Umberto e Flora ancora a Milano ma Marta non è d’accordo

In attesa della settima edizione de Il Paradiso delle Signore, ecco qualche Anticipazioni che riguarda Umberto Guarnieri, Flora Gentile Ravasi e l’intromissione di Marta nel flirt tra i due.

C’è grande fermento per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 che riprenderà a settembre con nuove puntate, ricche di imperdibili colpi di scena. Abbiamo lasciato Umberto Guarnieri alle prese con la sua confessione d’amore a Flora Gentile Ravasi, in procinto di lasciare Milano per seguire il suo sogno professionale dopo aver temuto di non aver più alcuna possibilità con l’uomo di cui si è innamorata. Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che nelle nuove puntate il rapporto tra Umberto e Flora verrà approfondito, soprattutto alla luce dell’ipotesi che Marta Guarnieri torni al Grande Magazzino per costringere suo padre e separarsi dalla Ravasi, e riconquistare la boutique finita nelle mani di Dante.

Umberto e Flora fanno coppia fissa ne Il Paradiso delle Signore

Dopo essersi scambiati un bacio passionale, Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi hanno preso le distanze a causa dell’intromissione di Adelaide di Sant’Erasmo, che ha dichiarato guerra all figliastra. Flora, dopo aver lottato per questo amore, si è arresa all’idea che Umberto non avrebbe mai sfidato la sua storica complice per poter uscire allo scoperto con lei, accettando così una vantaggiosa proposta lavorativa che l’avrebbe portata lontana da Milano. Proprio quando tutto sembrava ormai essere perduto, Umberto ha deciso di fare il grande passo, correndo alla stazione e impedendo a Flora di partire. Guarnieri è pronto ad impegnarsi seriamente con la Ravasi, anche a discapito del rapporto che lo lega ad Adelaide. Certamente la contessa non reagirà bene alla scelta di Umberto, ma chissà quali altre armi potrà sfoderare contro Flora…

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta torna a Milano?

Con Umberto e Flora felici e innamorati e Adelaide furiosa per l’epilogo della vicenda, possiamo aspettarci veramente di tutto nelle nuove puntate della soap di Rai1. All’appello manca Marta, la figlia di Umberto, che ormai da diverse stagioni si tiene lontana dal Grande Magazzino ma che potrebbe tornare proprio alla luce della scoperta della nuova relazione del padre. Non è un mistero, infatti, che il personaggio di Marta sia rimasto nel cuore dei telespettatori de Il Paradiso delle Signore e il risvolto della trama potrebbe essere il momento giusto per reinserirlo nella settima stagione. Ma che ruolo potrebbe avere Marta in tutto ciò?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta contro Flora

Umberto ha vinto sul campo amoroso, conquistando la fiducia di Flora e gettandosi a capofitto in una nuova love story, così come ha perso tutto dal punto di vista lavorativo, a causa del malefico piano di Dante. In attesa di scoprire se quest’ultimo si ravvederà, grazie al rapporto con Beatrice, possiamo ipotizzare che Marta subentri nuovamente nel cast della soap. Da una parte, infatti, la Guarnieri potrebbe allearsi con il padre e Vittorio Conti per riprendere Il Paradiso, dall’altra la giovane potrebbe fare squadra con la di Sant’Erasmo per separare Umberto da Flora. La Ravasi, sebbene abbia dimostrato un sentimento autentico per Guarnieri, non è benvista da coloro che la credono capace delle stesse atrocità del padre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.