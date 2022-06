Il Paradiso delle Signore 7: torna la perfida Ada Manetti. Cosa vorrà ora da Vittorio?

Anticipazioni TV

Guai in vista per Vittorio Conti, Ada Manetti torna in città. Vediamo insieme le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1.

C’è grande attesa per la messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. In queste settimane si sono tenute le prime registrazioni della soap di Rai 1 e trapelano così i nomi degli attori che prenderanno parte alle vicende del Grande Magazzino milanese, tra cui spicca il nome di Desirée Noferini, l’interprete di Ada Manetti. Quale sarà il futuro del personaggio? Come reagirà Vittorio Conti al ritorno di Ada? Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Ada Manetti torna nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore

Se è vero che la soap di Rai 1 ci ha abituato a grandi colpi di scena, questo francamente nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Nel corso delle registrazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’attrice Desirée Noferini ha fatto sapere che sarà presente nel cast, riprendendo il ruolo di Ada Manetti. La truffatrice ha concluso il suo percorso nella terza stagione quando, dopo essere stata assoldata da Luca Spinelli per fingersi la sorellastra di Vittorio Conti, ha finito con l’innamorarsene e cercare in tutti i modi di separarlo da Marta Guarnieri. Il ritorno al Grande Magazzino milanese di Ada porterà scompiglio nella vita di Vittorio, che nel corso delle nuove puntate potrebbe trovare finalmente l’amore con Maria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ada separa Vittorio e Maria?

Stando alle prime Anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, per Maria sarà un anno di grande cambiamento. Con l’addio di Flora Gentile Ravasi, osteggiata dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo a causa della relazione appena nata con Umberto Guarnieri, Vittorio potrebbe promuovere a stilista la giovane Venere, trascorrendo con lei molto tempo e scoprendo una Maria tutta nuova. Non è escluso dunque che, arresosi all’idea che il matrimonio con Marta è ormai naufragato e che non c’è più neppure un sentimento da recuperare, il bel Conti finisca con l’innamorarsi della nuova stilista proprio quando al Paradiso farà il suo ritorno la perfida Ada. Dal momento che la Manetti ha nutrito per Vittorio un amore folle, ai limiti dell’ossessione, sembra logico ipotizzare che la donna non concederà spazio a Maria, cercando di allontanarla dal suo capo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signori: grandi ritorni e tristi addii

I fan de Il Paradiso delle Signore devono preparasi a nuovi colpi di scena, alcuni dei quali saranno positivi mentre alti molto tristi. Come appena rivelato, Desirée Noferini farà il suo ritorno nella soap contemporaneamente al suo impegno sul set di Un Posto al Sole, dove presta il volto a Virginia. Con lei torna anche Elisa Cheli nel ruolo di Paola Galletti, ritorno confermato dall’attrice in persona. Ci sarà Armando Ferraris, impersonato da Pietro Genuardi il quale, durante un’ospitata su Rai 1, ha rivelato che nella soap ci saranno nuovi ingressi clamorosi ma anche alcuni dolorosi addii. Chi lascerà il Paradiso?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.