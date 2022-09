Il Paradiso delle Signore 7, la Soap non va in onda il 19 settembre 2022

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 19 settembre 2022. La Soap di Rai1 salta per lasciare il posto ai funerali della Regina Elisabetta II.

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Lunedì 19 settembre 2022, la Soap di Rai1 non andrà in onda. L'episodio di domani è stato recuperato, anzi anticipato dalla doppia puntata di ieri, sabato 18 settembre 2022. I nuovi episodi riprenderanno regolarmente martedì 20 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda lunedì 19 settembre 2022

Il Paradiso delle Signore è andato in onda ieri, 17 settembre 2022, eccezionalmente di sabato, per recuperare la puntata del 14 settembre scorso e per anticipare l'episodio che non sarà trasmesso domani 19 settembre 2022. La Rai sospende il Paradiso per lasciare spazio allo Speciale dedicato ai Funerali della Regina Elisabetta II. Tutto riprenderà regolarmente martedì 20 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa è successo nella puntata di ieri

Umberto è fuori di sé dalla rabbia a causa del licenziamento di Flora e intende vendicarsi dello smacco ricevuto da Adelaide. Il Guarnieri minaccia la Contessa di rivelare a Marco che è stata lei a chiedere al direttore del carcere di non dare a Gloria il permesso di uscire per il fidanzamento della figlia. La Di Sant’Erasmo si troverà con le spalle al muro e cercherà conforto in Matilde, la moglie di Tancredi – fratello di Marco – appena arrivata a Milano. Gemma intanto sembra essere diventata un’altra persona. Don Saverio è riuscito a sostenerla nella sua lotta contro la rabbia e la vendetta. Gloria è riuscita a essere presente al fidanzamento di sua figlia. Stefania è molto felice di aver potuto riabbracciare la sua mamma ma la mattina si sveglia con una grande angoscia. Ezio vorrebbe aiutarla, trovando una soluzione per scarcerare la sua ex moglie, il prima possibile. Vittorio è pronto a dargli una mano e organizza una presentazione del libro della sua giovane Venere al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: le Anticipazioni della Puntata del 20 settembre 2022

Gemma rivela a Ezio e Veronica di come Stefania si sia comportata freddamente con lei alla festa di fidanzamento. Intanto Roberto, scoperto che la Zanatta ha bisogno di un impiego, darà alle Veneri il compito di scegliere se restituirle il suo posto al grande magazzino oppure allontanarla definitivamente. Marcello rientra dalla Svizzera. Il ragazzo sembra essere molto più sicuro di sé; l'unica cosa che sembra essere rimasta come prima, sono i suoi sentimenti per Ludovica.Adelaide invece è costretta a confessare a Marco quello che ha combinato. Il ragazzo sarà molto deluso. Per Vittorio e Matilde invece sarà tempo delle presentazioni ufficiali.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.