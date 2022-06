Il Paradiso delle Signore 7: Quinto non è morto! Cristiano Caccamo torna nella nuova stagione della soap

Anticipazioni TV

Anticipazioni clamorose sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Cristiano Caccamo torna a vestire i panni di Quinto Reggiani nella soap di Rai1.

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di colpi di scena, ritorno insperati e addii dolorosi. Le riprese della soap di Rai 1 sono ufficialmente iniziate e Cristiano Caccamo ha sorpreso i fan, svelando sui social di essere tornato a vestire i panni di Quinto Reggiani. Ma cosa potrebbe accadere con il ritorno del marito di Anna Imbriani nelle trame? Quale sarà il destino di Salvatore Amato? Scopriamo insieme le prime Anticipazioni.

Cristiano Caccamo nel cast de Il Paradiso delle Signore 7

Le riprese della settima stagione della soap di Rai 1 sono iniziate e si protrarranno per tutta l’estate, così da permettere la messa in onda nelle nuove puntate a settembre 2022. Nelle ultime settimane, grazie ad alcuni indizi lanciati dall’attrice Giulia Vecchio, che presta il volto ad Anna Imbriani, sembrava plausibile il ritorno sul set del personaggio di Quinto Reggiani. Le fan hanno iniziato a sperare in questa ipotesi e Cristiano Caccamo ha deciso di confermare i sospetti, mostrandosi sui social nei panni di Quinto. Gli autori de Il Paradiso delle Signore, dunque, sono riusciti a convincere l’amatissimo attore a prendere nuovamente parte al cast, aprendo così a diverse teorie su ciò che accadrà tra Quinto, Anna e l’attuale marito Salvatore Amato.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore, torna la perfida Ada: cosa vorrà da Vittorio?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Quinto rimpiazza Salvatore?

L’addio di Quinto Reggiani ha permesso ad Anna Imbriani di rifarsi una vita, sposando Salvatore Amato. I due sono molto innamorati ed le nozze sono avvenute poco tempo dopo la presunto morte di Quinto, osservando per un brevissimo periodo il lutto a dispetto di quanto si sarebbe inizialmente ipotizzato. Il ritorno di Quinto ne Il Paradiso porterà certamente un grande scompiglio tra i due coniugi. Innanzitutto, il fatto che Reggiani non sia morto potrebbe rendere nullo il matrimonio con Salvatore, che per assicurarsi di poter continuare la sua vita con Anna, dunque, dovrebbe convincere l’ex marito a diventare realmente ex anche per lo Stato. Vedendo la mogli felice con un altro uomo potrebbe portare Quinto a ostacolare il divorzio, esercitando i suoi diritti coniugali su Anna e costringendola a rimanere sposata con lui. Al momento le Anticipazioni non ci rivelano molto su questo delicato intreccio, ma siamo certi che ci saranno moltissimi colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.