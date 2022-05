Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Salvo e Anna in crisi mentre Marcello potrebbe prendersi la sua rivincita!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1, a Salvo, Anna e Marcello.

Anna Imbriani e Salvatore Amato potrebbero vivere un periodo di crisi nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai1, infatti, ci svelano che la coppia sarà messa alla prova dal segreto che Anna ha custodito sulla vera paternità della figlia Irene. A complicare la situazione, inoltre, è previsto il ritorno di Massimo Riva a Milano, vero padre della figlia di Anna, mentre per Marcello arriverà una proposta clamorosa quanto pericolosa dalla contessa Adelaide di Sant’Ersamo.

Anna e Salvo in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo tante peripezie, Anna Imbriani e Salvatore Amato sono convolati a nozze ma la giovane ha nascosto un segreto terribile al marito e potrebbe pagarne le conseguenze nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Non sapendo come dire a Salvo che la figlia Irene è nata dalla relazione extraconiugale con Massimo Riva e non con Quinto Reggiani, suo defunto marito, come ha sempre fatto credere a tutti. Questo segreto, tuttavia, diventerà sempre più grande e pensate da nascondere soprattutto quando Salvo inizierà ad intuire qualcosa e pretenderà spiegazioni dalla moglie. Ma la situazione, se non fosse già abbastanza complicata, andrà peggiorando nel corso delle puntate come sottolineando Emanuel Caserio e Giulia Vecchio, gli attori che prestano il volto a Salvatore e Anna, che parlano di crisi spaventosa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Massimo Riva tenta Anna?

Mentre Anna e Salvo devono fare i conti con la difficoltà della vita matrimoniale e la Imbriani non sa più come confessare al marito la verità sulla figlia Irene, Massimo Riva fa il suo ritorno a Milano. Nella nuova stagione della soap di Rai1, dunque, ci sarà grande spazio per questo pericoloso triangolo. Come si comporterà Anna sapendo che la figlia ha diritto a conoscere il vero padre ma che la famiglia Amato non accetterebbe mai la paternità di Riva, ritenendo il fatto sconveniente per una donna per bene? Imbriani si troverà in seria difficoltà e dovrà prendere una decisione: tradire la fiducia della figlia, facendole credere che il padre biologico è morto, oppure parlare a cuore aperto con Salvatore sperando che lui non la pianti in asso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello si allea con Adelaide!

Le pene d’amore di Marcello, che ha deciso di lasciare Ludovica sebbene ne sia ancora innamorato, si intrecceranno al desiderio di vendetta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Dopo aver assistito all’addio di Umberto Guarnieri, che le ha preferito Flora Gentil Ravasi, la contessa vuole estrometter il socio dal Paradiso e approfitterà della debolezza di Marcello. Quest’ultimo, infatti, ha lasciato Ludovica perché consapevole che le loro differenze sociali e culturali sono incolmabili ma secondo Adelaide il ragazzo può ancora aspirare di essere degno della sua ex fidanzata, diventando socio del Grande Magazzino. Così, approfittando della debolezza di Marcello, la contessa potrebbe ottenere la sua vendetta estromettendo Umberto per sempre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.