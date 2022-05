Il Paradiso delle Signore 7: Addio a Beatrice mentre Marcello dimentica Ludovica?

Anticipazioni TV

Marcello dice addio a Ludovica mentre Beatrice esce di scena? Ecco cosa accadrà nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1.

Cosa accadrà a Beatrice Conti nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Tra Marcello e Ludovica è finita per sempre o c’è la possibilità per un ritorno di fiamma? Ecco le novità della soap di Rai1, in attesa della messa in onda delle nuove puntate che tornano a settembre 2022 con tantissimi colpi di scena.

Beatrice Conti lascia Il Paradiso delle Signore

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Beatrice Conti è stata protagonista di momenti drammatici e romantici, tutti derivati dal forte sentimento che la cognata di Vittorio ha iniziato a nutrire per Dante Romagnoli. Il perfido protagonista della soap si è insinuato nella famiglia Conti allo scopo di sottrarre a Vittorio le quote del Grande Magazzino milanese, trovandosi spiazzato davanti alla fiducia che Beatrice ha riposto in lui e iniziando a provare un amore autentico. Beatrice, nel frattempo, ha scoperto gli inganni di Dante e, nella foga di raggiungere Vittorio per rivelare lui tutta la verità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riuscendo a ristabilirsi per miracolo. Dante, nel frattempo, ha capito di amare Beatrice e la ha confessato i propri sentimenti chiedendole perdono, rinunciando per lei anche la perfido piano contro Vittorio. Ma, nonostante la loro sia una story-line che tiene con il fiato sospeso, Beatrice e Dante usciranno di scena nella nuova stagione della soap di Rai1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: l’addio di Beatrice e Dante

Mentre Vittorio potrebbe tornare tra le braccia di Teresa Iorio, per Beatrice Conti e Dante Romagnoli è il momento di uscire di scena. L’attrice Caterina Bertone, che presta il volto a Beatrice, ha confermato l’addio definitivo alla soap di Rai1 attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutti i fan per il sostegno e per l’amore dimostrato verso la cognata di Vittorio. Mentre la coppia raggiunge il lieto fine, un’altra coppia purtroppo si dice addio per sempre. Stiamo parlando di Marcello Barbieri, che si troverà nuovamente da solo dopo aver chiuso la sua relazione con Ludovica.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello nei guai

Il proprietario della caffetteria ha deciso di lasciare Ludovica nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, e lei ha deciso di lasciare Milano con Ferdinando Torrebruna. Resosi conto del suo errore, Marcello ha cercato di convincere Ludovica a perdonarlo ma lei non ha voluto sentire ragioni, lasciando Barbieri nuovamente tutto solo. Nonostante non si prospetti una situazione idilliaca per il suo personaggio, l’attore Pietro Masotti spera ancora in un lieto fine. Certo, con Ludovica in Grecia insieme a Ferdinando, solamente l’ingresso di un nuovo personaggio potrebbe cambiare le sorti del Barbieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.