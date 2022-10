Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 28 ottobre 2022: Salvo distrutto dalla verità. Anna confessa il suo segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 28 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Anna torna a Milano e messa alle strette, rivela a Salvo una verità durissima. Intanto Maria non sa se accettare la proposta di lavoro in Costa Azzurra.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 ottobre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1. Ecco le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Marcello e Armando hanno deciso di non rivelare a Salvo quanto scoperto su Caterina ma i due cominciano a pentirsi per questa scelta. Salvatore merita di sapere che Anna non gli ha detto tutta la verità. Per questo, preso coraggio, gli rivelano tutto. Poco tempo dopo, l'Amato ha modo di avere un confronto con sua moglie. Anna, messa alle strette e capito di essere stata scoperta, confessa al consorte una verità sconvolgente e pesantissima. Salvatore è distrutto. Intanto Maria non sa se accettare la proposta di lavoro in Costa Azzurra. Sarà Vito Lamantia a darle una mano e a farle prendere una decisione. Gloria scopre dell'aggressione di Veronica e senza volerlo se lo lascia sfuggire con Ezio. Don Saverio nel mentre consiglia ai Colombo-Zanatta di non vivere più sotto lo stesso tetto, per evitare di essere di nuovo vittime di aggressioni.

Salvatore scopre una verità sconvolgente su Anna: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre 2022

Marcello è partito al salvataggio di Salvo. Il Barbieri ha raggiunto Reggiolo – il paese di Anna – per scoprire cosa stia davvero succedendo. Purtroppo il ragazzo ha scoperto che Caterina non solo è ancora in Italia e non è mai partita per gli Stati Uniti ma gode anche di ottima salute. Il barista e Armando hanno quindi capito che Anna Imbriani ha mentito. I due hanno deciso di non dire nulla a Salvatore ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 28 ottobre 2022, si sentiranno in colpa per non aver detto nulla. L'Amato merita di sapere e alla fine i coinquilini gli diranno tutto. Il figlio di Agnese avrà presto modo di chiarirsi faccia a faccia con sua moglie, che tornerà a Milano. Anna, messa con le spalle al muro e capito che il suo segreto non ha retto, confesserà al consorte una dura e pesante verità. Gli dirà che Quinto è vivo e che il loro matrimonio non è valido? Se vi ricordate, in dei nostri articoli precedenti sulla Soap di Rai1, vi avevamo già rivelato che il Reggiani non è morto e che avrebbe potuto tornare da un momento all'altro. Sarà arrivata l'ora?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria non sa se accettare la proposta della Baronessa

Il racconto di Flora dell'umiliazione da lei subita, hanno scatenato Umberto e la sua fantasia. Il Guarnieri ha deciso di intervenire in favore della sua amata e ha chiesto alla Baronessa Floppa di proporre alla Puglisi un lavoro nella sua azienda tessile in Costa Azzurra, per liberarsi di lei. La proposta è arrivata e ha sortito l'effetto sperato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nella puntata del 28 ottobre 2022, vedremo Maria molto tentata dall'accettare di lavorare per la Foppa. La ragazza sarà però cosciente del fatto che questo significherebbe lasciare Milano e la sua nuova famiglia. Alla sua decisione contribuirà Vito Lamantia, che le darà dei preziosi consigli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntata 28 ottobre 2022: Veronica ed Ezio non potranno più vivere insieme?

Gli ultimi eventi hanno messo in grande difficoltà sia Ezio che Veronica. Anche Gemma ha pagato per l'errore di sua madre, che si è lasciata sfuggire troppe informazioni sul suo rapporto con il Colombo. Nella puntata della Soap del 28 ottobre 2022, Gloria scoprirà che la Zanatta è stata aggredita e senza volerlo finirà per rivelarlo a Ezio, sino a ora all'oscuro di tutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nell'episodio vedremo anche Don Saverio consigliare calorosamente alla sfortunata coppia, di non vivere più sotto lo stesso tetto. Ezio e Veronica dovranno vivere in case separate. Saranno costretti davvero a farlo?

