Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 21 ottobre 2022: Ezio accusato di bigamia. E'scandalo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 21 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, lo scandalo si abbatte su Ezio e Veronica. Esce l'articolo sulla loro storia d'amore. Flora ha paura di perdere il suo posto da stilista.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e vediamo insieme cosa succederà nella puntata del 21 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio della Soap tutta italiana – con appuntamento dal lunedì al venerdì – in onda alle 16.05 su Rai1: il disegno di Maria è un successo. Matilde informa la Puglisi che il modello da lei creato è piaciuto moltissimo alla baronessina Foppa e questo è solo l'inizio. Flora comincia a pensare che il suo posto al Paradiso sia in pericolo. Intanto a casa Colombo arriva la notizia che è uscito l'articolo del giornalista. Marco non ha potuto evitare che il suo collega scrivesse e pubblicasse la storia di Ezio e Veronica. Sulla famiglia si scatena lo scandalo. Ezio è accusato di bigamia e concubinaggio. Intanto Clara è felice perché può restare a Milano e Alfredo, speranzoso di poter ottenere qualche risultato, chiede alla ragazza di dargli una mano per conquistare Irene. Salvatore si convince sempre di più che Marcello molto presto lascerà la Caffetteria. I suoi sospetti potrebbero essere fondati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora ha paura di Maria

Matile ha fatto una proposta allettante a Maria. Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto la Frigerio farsi sempre più avanti con la Puglisi e sfruttare il talento della ragazza, per mettere in difficoltà Flora. E le cose continueranno anche nella puntata del 21 ottobre 2022. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Matilde informerà Maria che il suo disegno ha riscosso molto successo e che la baronessa è contentissima del suo lavoro. Questo scatenerà le ire della Ravasi, che comincerà a temere che il suo posto come stilista sia in pericolo. Sarà davvero così? Di certo Adelaide non si farà sfuggire alcuna occasione per liberarsi della sua nemica.

Ezio e Veronica nello scandalo, ecco cosa succede ne Il Paradiso delle Signore del 21 ottobre 2022: le Anticipazioni

Per Ezio e Veronica si prevedono tempi duri e l'annullamento del matrimonio tra Gloria e suo marito si allontana sempre più. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 21 ottobre 2022, assisteremo a un vero e proprio disastro. Nonostante l'impegno di Marco, l'articolo sulla storia d'amore tra il Colombo e la Zanatta verrà pubblicato. La loro relazione sarà di dominio pubblico e farà scatenare lo scandalo su tutta la famiglia. Ezio verrà accusato di bigamia e concubinaggio e per lui sarà molto difficile liberarsi di una simile accusa. Come poter uscire da questa situazione e proseguire con la propria vita? Sembrerà qualcosa di impossibile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2022: Salvatore ha paura di perdere Marcello

Nella puntata del 21 ottobre 2022 continueranno le paure – purtroppo fondate – di Salvatore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo continuerà a pensare che il suo amico sia pronto a lasciare la Caffetteria. Il loro progetto insieme potrebbe perdere uno dei suoi soci. L'Amato è distrutto da questa prospettiva e spererà solo che il suo sia un timore esagerato. Intanto Clara può rimanere a Milano. Irene l'ha salvata accogliendola a casa sua. Per la nipote di Don Saverio è un'ottima occasione per farsi amica la Cipriani ma sarà un'opportunità anche per Alfredo. Il Perico chiederà alla Venere di dargli una mano per conquistare il cuore di Irene, che non ne vuole proprio sapere di lui. Riusciranno entrambi a centrare l'obiettivo? Vittorio invece inviterà a cena Matilde. La Frigerio accetterà volentieri ma solo grazie alla lettera inviatale dal Conti. Riuscirà ora a perdonarlo?

