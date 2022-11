Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 18 novembre 2022: Ezio e Gloria pericolosamente vicini!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 18 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Gloria capisce che Ezio nasconde un segreto e lo costringe a rivelarle del suo licenziamento. Intanto Flora lascia senza parole Matilde... e Umberto!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 novembre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1. Ecco le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Ezio rivela a Vittorio di aver dato le dimissioni dalla ditta Palmieri ma chiede al Conti di non rivelare a nessuno questa novità, almeno per il momento. Gloria si accorge subito che il suo ex marito sta nascondendo qualcosa e lo costringe a raccontarle tutto. Intanto Adelaide si riavvicina a Marcello. Il ragazzo è riuscito a riconquistare la sua fiducia mentre Marco riceve finalmente delle belle notizie. Gli viene fatta una nuova e importante offerta di lavoro. Matilde non sa se confessare ad Adelaide che i suoi sospetti su Flora sono esatti e che la stilista ha copiato il disegno di Maria. Prima di commettere qualche errore, si confida con Vittorio e scopre che Flora ha fatto un passo inaspettato, che potrebbe rimettere tutto in discussione. La Ravasi non si ferma però qui e sembra decisa a fare una scelta che coinvolge pure Umberto e il loro rapporto.

Gloria ed Ezio pericolosamente vicini: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 18 novembre 2022

Ezio si è licenziato dopo l'ennesimo scontro e un'ulteriore umiliazione da parte di Umberto. Stanco di dover rendere conto al Guarnieri, di cui non sembra avere molta stima, il Colombo ha deciso di dire basta e di lasciare la ditta Palmieri. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 novembre 2022, informerà Vittorio di questa importante novità. Ezio chiederà al Conti di tenere per sé questa informazione, almeno per il momento, ma qualcuno si accorgerà del suo turbamento. Gloria, che lo conosce molto bene, capirà che il suo ex marito ha un segreto e lo metterà spalle al muro, costringendolo a confessarle tutto. La conversazione tra i due farà emergere la profonda sintonia che esiste ancora tra loro... che sia ancora amore? Veronica deve guardarsi le spalle?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Puntata 18 novembre 2022: Marco riceve un'importante proposta di lavoro

Grandi novità in arrivo per Marco. Dopo il concorso letterario organizzato da Adelaide al Circolo, il ragazzo riceverà un'importante proposta di lavoro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo sarà felicissimo di questa novità ma dovrà decidere se accettare o meno. Intanto la Contessa si riavvicinerà a Marcello, dopo che questi – negli ultimi tempi – l'aveva profondamente delusa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cambio di rotta per Flora nella puntata del 18 novembre 2022?

La puntata del 18 novembre 2022 ci riserverà grandi sorprese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Matilde dovrà decidere se rivelare ad Adelaide del gioco sporco di Flora. La Frigerio ha scoperto che la stilista ha copiato il disegno dell'abito della Puglisi e vorrebbe vendicarsi. La cognata di Marco è però consapevole che se la Contessa lo venisse a scoprire, le cose degenererebbero. Deciderà quindi di confidarsi con Vittorio, che le rivelerà un'importante novità. La Ravasi l'ha preceduta e ha fatto una mossa inaspettata che potrebbe rimettere tutto in discussione. Ma Flora non si limiterà a questo; prenderà una decisione anche riguardo al suo rapporto con Umberto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.