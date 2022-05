Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Teresa di nuovo insieme nella Settima Stagione?

Anticipazioni TV

Colpo di scena nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai1 suggeriscono un ritorno di fiamma tra Vittorio Conti e Teresa Iorio.

I fan de Il Paradiso delle Signore sono sempre più curiosi e vorrebbero aver qualche piccola Anticipazione della settima stagione della soap di Rai1, che tornerà a settembre 2022 con le nuove puntate. Tra i tanti scenari possibili c’è quello che vede Vittorio Conti tornare tra le braccia di Teresa Iorio, interpretata dalla talentosa Giusy Buscemi che ha svelato di non aver chiuse le porte del Paradiso per sempre.

Giusy Buscemi torna a Il Paradiso delle Signore? Il destino di Teresa

Protagonista delle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, Teresa Iorio rimane ad oggi uno dei personaggi più amati della soap di Rai1, complice la bravura dell’attrice Giusy Buscemi e la story-line che la voleva al fianco di Vittorio Conti. Per questo, ne corso degli anni, i fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Teresa nelle trame e ora, mentre ci si prepara ad attendere la fine delle riprese della settima stagione che andranno in onda a settembre 2022, la richiesta si fa più forte che mai. Interrogata a proposito di un possibile ritorno nelle vesti di Teresa, l’attrice ha ammesso di non aver mai escluso totalmente l’idea e, in vista delle nuove puntate, in molti credono che Buscemi tornerà nella soap, rendendosi protagonista di un vero e proprio colpo di scena.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti torna con Teresa Iorio?

Caposaldo della soap di Rai 1 è Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti, che ha confermato ormai da mesi la sua presenza nella settima stagione. Nelle ultime puntate andate in onda de Il Paradiso delle Signore, prima del ritorno delle repliche, Vittorio ha preso coscienza che il suo matrimonio con Marta Guarneri si è ormai concluso per sempre, soprattutto dopo la scelta di quest’ultima di trasferirsi stabilmente in America, per poi trovarsi a combattere contro gli intrighi di Dante che lo ha estromesso dal Paradiso con l’inganno. Si mormora che Vittorio potrebbe innamorarsi di Maria, che in assenza di altre stiliste dovrà prendere l’incarico in fretta e furia, trascorrendo così molto tempo con il bel Conti. Ma non c’è solo Maria come pretendente per Vittorio, dal momento che nelle nuove puntate potrebbe tornare uno dei suoi amori più grandi: Teresa Iorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa torna per Vittorio

La conferma dell’attrice Giusy Buscemi, che ha fatto intendere di non aver rinunciato per sempre alla soap di Rai1, apre le porte al ritorno di Teresa nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra Conti e Iorio si è consumata una bella e tormenta storia d’amore e dunque è logico dedurre che, se la Venere tornare nel Grande Magazzino milanese ci sarebbe spazio per un ritorno di fiamma con i fiocchi. Prospettiva che alletta molto i fan, da sempre affezionatissimi a Teresa e molto delusi dalla sua uscita di scena.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.