Il Paradiso delle Signore, 5 Curiosità inedite sulla Soap di Rai 1

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate della Rai, e continua ad appassionare gli spettatori con l’ottava stagione. Vi sveliamo 5 curiosità inedite, che forse ancora non conoscete.

Tra le soap più amate mai trasmesse dalla Rai, Il Paradiso delle Signore ha un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Le vicende ambientate nell’Atelier milanese hanno conquistato il pubblico, con colpi di scena inaspettati, trame sempre imprevedibili e l’incredibile talento dei protagonisti. Sebbene sia una soap molto amata, ci sono alcune curiosità che forse pochi conoscono e che noi siamo pronti a svelarvi nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore, ecco 5 Curiosità sulla soap di Rai 1

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 con l’ottava stagione, stanno appassionando i fan della soap che non vedono l’ora di scoprire cosa ne sarà di Vittorio Conti e Matilde Frigerio, quale decisione prenderà Marta Guarnieri sul futuro a Milano, se la contessa Adelaide di Sant’Erasmo tronerà tra le braccia di Umberto Guarnieri e chi sarà il vero amore di Maria Puglisi. Insomma, nell’Atelier milanese i colpi di scena non mancano mai e il pubblico apprezza, regalando picchi di share altissimi alla soap. Sebbene sia in onda ormai da diversi anni, precisamente dal 2015, non tutti conoscono alcune curiosità particolari che riguardano Il Paradiso delle Signore, e noi siamo pronti a svelarvene 5 davvero interessanti.

Il Paradiso delle Signore tratta da un romanzo di un noto scrittore francese

Il Paradiso delle Signore è ispirato ad un noto romanzo di Émile Zola, scrittore francese e maggiore esponente del Naturalismo, ovvero da "Al paradiso delle Signore" (Au bonheur des dames), pubblicato per la prima volta nel 1883. Si tratta di un romanzo sociale, appartenente al ciclo dei Rougon-Macquart, ovvero un ciclo di 20 romanzi pubblicati tra il 1871 e il 1893 che raccontano la storia di una famiglia dal punto di vista sociale e naturalista. Protagonista de Al paradiso delle Signore è Denise Baudu, giovane orfana che si trasferisce a Parigi lasciando Volognes, insieme ai fratellini minori, sperando nella misericordia dello zio, sebbene lui sia sull’orlo del fallimento dopo che il suo negozio di abbigliamento è stato messo in ginocchio dall’apertura del concorrente, appunto Al paradiso delle signore, del terribile Octave Mouret. Uomo senza scrupoli, per il quale Denise si trova costretta a dover lavorare e che scopre essere ben diverso da come si aspettava. Lavorando fianco a fianco, entrambi stregati e colpiti da una forza che li spinge ad avvicinarsi e a respingersi, Denise e Octave finiscono con l’innamorarsi cambiando così la loro natura.

La trama de Il Paradiso delle Signore non è una novità in Italia

Sebbene, come abbiamo precedentemente illustrato, la trama de Il Paradiso delle Signore sia ispirata ad un romanzo di Émile Zola, è altresì vero che la soap di Rai 1 condivide la trama con un’altra soap, quella spagnola di Velvet. In onda nel 2014 in Italia, è ambientata a Madrid alla fine degli anni Cinquanta nella Galleria Velvet, ovvero una maison di moda spagnola che fa da sfondo alla storia d’amore tra il ricco Alberto, proprietario ed erede dell’azienda abituato agli agi e al lusso, e all’umile sarta Anna, che vorrebbe diventare stilista. Tra intrighi, passione e lo zampino della famiglia di Alberto, i due amanti vivranno emozioni e terribili dispiaceri, ma sarà l’amore a trionfare.

Vittorio Conti caposaldo della soap di Rai 1

Il Paradiso delle Signore è giunto all’ottava stagione ed è sempre un successo tra il pubblico di Rai 1. All’Atelier milanese si sono alternati tantissimi protagonisti, personaggi principali e secondari, che hanno conquistato il cuore dei fan con le loro storie, ci sono stati anche moltissimi addi e qualche ritorno inaspettato, come quello recentissimo di Marta Guarnieri. Sapevate che l’unico personaggio presente sin dalla primissima puntata, trasmessa nel 2015, e ancora presente nelle trame è Vittorio Conti? Il pubblicitario e imprenditore è anche il proprietario del Paradiso, di cui ha eretto le mura insieme all’amico Pietro Mori. Interpretato da Alessandro Tersigni, Vittorio è cambiato molto negli anni, stagione dopo stagione, vivendo amori difficili, addi dolorosi e affrontando passioni pericolose. Decisamente, possiamo affermare che Conti sia anche uno dei protagonisti preferiti della soap, con il suo carisma indiscusso.

Il Paradiso delle Signore non doveva essere una Soap

Prima del grande successo riscontrato tra il pubblico della Rai, i vertici di Viale Mazzini avevano pensato a Il Paradiso delle Signore come ad una fiction da trasmettere in prima serata. Questa, infatti, è stata la programmazione per le prime tre stagioni, fino a quando fu chiaro che il pubblico voleva vedere i protagonisti dell’Atelier ogni giorno, portando la Rai a trasformare la fiction in una soap in onda nel day-time di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, chi ha scritto la sigla?

Dopo ben otto stagioni, tutti i veri fan de Il Paradiso delle Signore saprebbero riconoscere la sigla della soap di Rai 1 sin dalle primissime note, come un Uomo Gatto qualunque a Sarabanda. Bene, la sigla che è la stessa dal 2015 è stata scritta da Francesco De Luca e Alessandro Forti, autori della melodia che accompagna ogni giorno l’inizio delle puntate della soap.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.