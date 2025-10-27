Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 28 ottobre 2025: Marcello affida Adelaide a Umberto e corre da Rosa!

Anticipazioni TV

Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 ottobre 2025 su Rai1. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Quello che ha combinato Marcello è imperdonabile e Umberto è certo del perché Barbieri si sia comportato in questo modo e vendicherà l’onore della sua amata Contessa. Eppure nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, le cose potrebbero cambiare almeno tra Guarnieri e il giovane imprenditore. Sì perché Marcello, dopo aver fatto perdere per giorni le sue tracce, si ripresenterà a Villa Guarnieri e consegnerà al Commendatore i documenti della gestione del patrimonio di Adelaide, ora certo di non aver più il diritto di occuparsene. Intanto Matteo e Mirella cercheranno di mettersi in contatto con Rosa, lontana da Milano da diverso tempo. Quando la Camilli tornerà in città, ritroverà il suo innamorato, che le farà una confessione sincera e molto accorata. Intanto Caterina mostrerà alle Veneri la foto – che ha rischiato di perdere - del suo fidanzato. Le ragazze rimarranno sconvolte: il ragazzo in questione sarà una loro vecchia conoscenza. Johnny e Mimmo si ritroveranno a parlare d’amore, a cuore aperto. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 ottobre 2025: Marcello affida Adelaide a Umberto

Adelaide è stata abbandonata a un passo dalle nozze. Marcello ha annullato il loro matrimonio, ormai certo di provare dei sentimenti per Rosa e deciso a non sposare la Contessa con questi pensieri nel cuore. La nobile è rimasta sconvolta e si è chiusa a riccio nella sua grande Villa, attorniata dai suoi cari, che stanno cercando di farle tornare il sorriso (impresa purtroppo non facile). Umberto è una vera e propria furia ma non ha avuto ancora modo di vedersela con Barbieri, sparito dalla circolazione. Il giovane farà ritorno alla Villa, affronterà il Commendatore e lo sconvolgerà con un gesto inaspettato, che calmerà – almeno parzialmente – l’ira di Guarnieri. Il ragazzo gli affiderà i documenti della gestione del patrimonio di Adelaide, lasciando a lui e ovviamente alla sua ex futura moglie, il compito di riassegnarli.

Marcello corre da Rosa, ecco cosa vedremo ne Il Paradiso delle Signore

Marcello ha deciso di non giocare con i sentimenti di Adelaide ma così facendo ha spezzato il suo cuore. Pur di lasciarla libera anche di odiarlo, il giovane ha rinunciato alla gestione del suo patrimonio, affidandola a chi è certo la ami ancora. E mentre la Contessa cercherà, con grande sforzo, di riprendersi, lui correrà da Rosa, che Matteo e Mirella sono riusciti a richiamare a Milano. Barbieri le confesserà tutto durante un faccia a faccia sincero. Per loro sarà finalmente amore?

Il Paradiso delle Signore: Caterina sconvolge le Veneri

Nelle trame de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare una nuova tematica piuttosto scottante, che coinvolgerà Caterina e Roberto Landi. La Venere mostrerà la foto del suo fidanzato alle sue colleghe e le ragazze riconosceranno subito un viso famigliare, quello di Mario Oradei. Come evolverà questa situazione? Mario tornerà mai a Milano e affronterà il suo amore con Roberto? Johnny e Mimmo si ritroveranno a parlare di amore e di relazioni sentimentali, confidandosi l'un l'altro come fossero amici da tempo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.