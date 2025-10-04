Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa, come reagirà la giornalista?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Tancredi di Sant’Erasmo è tornato e ha intenzione di riavvicinarsi a Rosa Camilli e conquistarla, ora che Marcello Barbieri si è ufficialmente impegnato con Adelaide. Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Tancredi stupirà la giovane giornalista. Ma come? Scopriamolo con le Anticipazioni della soap di Rai 1.

Tancredi ha un piano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10

Dopo lo scandalo che lo ha travolto, scandalo permesso anche da Rosa Camilli che non si è opposta alla denuncia di Marcello Barbieri dopo aver scoperto tutta la verità sull’uomo del quale credeva di potersi fidare, Tancredi di Sant’Erasmo è tornato a Galleria Milano Moda e sta facendo di tutto per farsi perdonare, tenendo un profilo basso ma anche aiutando coloro che ha danneggiato in passato. Volontà di redenzione o semplicemente la prima fase di un nuovo subdolo piano? Questo non è ancora chiaro. Sappiamo, grazie alle Anticipazioni, che Tancredi farà un gesto molto importante per Rosa e Marcello, requisendo di nascosto le foto che Umberto Guarnieri ha fatto scattare ad un investigatore privato e che ritraggono i due giovani in atteggiamenti intimi a Trieste. Un gesto che lascerà entrambi senza parole ma che li porterà anche alla consapevolezza del fatto che ora Tancredi ha qualcosa da usare contro di loro, in futuro.

Il Paradiso delle Signore 10: Tancredi porta a cena Rosa

Ma quale potrebbe mai essere lo scopo di Tancredi? Sappiamo che il protagonista de Il Paradiso delle Signore è noto per essere un personaggio negativo, sempre pronto a tessere trame e ingannare per la supremazia personale e della sua azienda. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, tuttavia, Tancredi sembra cambiato e desideroso di essere perdonato soprattutto da Rosa Camilli per la quale ha sempre nutrito una bella cotta. I due si erano molto avvicinati nel corso della nona stagione, ma Tancredi non era riuscito a conquistare la giovane giornalista anche a causa dell’amore che lei prova per Marcello Barbieri. Ora quest’ultimo sta per sposarsi con Adelaide, che potrebbe annullare le nozze da un momento all’altro, ma è ovvio che tra loro ci sia ancora qualcosa. Giocando sul senso di colpa dopo le foto di Trieste, Tancredi convince Rosa a fidarsi di lui e le organizza l’intervista con Margherita Hack. La giovane giornalista è talmente entusiasta per l’occasione che accetta anche una cena con il suo vecchio datore di lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi conquista Rosa?

Dopo che Tancredi non solo l’ha protetta pubblicamente consegnando a Marcello le foto intime a Trieste, ma le ha anche trovato il modo di intervistare Margherita Hack esaudendo il suo grande sogno, Rosa è molto felice di accettare l’invito a cena di Tancredi. Prima di scoprire tutte le brutture commesse dal suo ex datore di lavoro, tra Rosa e Tancredi stava per nascere una simpatia anche se è evidente che la giovane giornalista non sarebbe andata avanti ad approfondire il rapporto dato l’amore che prova per Marcello. Ora che Barbieri sta per sposarsi, Tancredi avrà campo libero per convincere Rosa che vale la pena tentare di stare insieme? Nelle prossime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe, dunque, formarsi un’altra e inaspettata coppia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.