Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: saltano le nozze di Adelaide e Marcello?

Momenti di tensione nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Rischiano di saltare le nozze di Adelaide e Marcello, ecco le Anticipazioni.

Momenti di grande tensione per Adelaide di Sant’Erasmo nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che la contessa si troverà nel pieno della preparazione delle nozze con Marcello Barbieri quando subirà sempre più pressioni da parte di Umberto Guarnieri, che la faranno tentennare. Le nozze stanno per saltare? Scopriamolo insieme.

Adelaide in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10

Marcello Barbieri ha chiesto ad Adelaide di Sant’Erasmo di sposarlo dopo un’estate meravigliosa trascorsa insieme, che ha reso ancora più forte il loro rapporto e dopo aver pensato di perderla per sempre a causa dei problemi di salute della contessa. Nelle puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide si è gettata a capofitto nei preparativi delle nozze e, mentre Matteo mente a Marina, lei è felicissima di cercare l’abito da sposa perfetto ma anche sfidare i due stilisti, Botteri e il nuovo arrivato Ettore, chiedendo loro di confezionare i migliori abiti per le due testimoni Odile e Marta. Nel frattempo, tuttavia, Adelaide deve tenere conto anche delle pressioni che le sta mettendo Umberto Guarnieri il quale, segretamente ancora innamorato di lei, cerca in ogni modo di separarla da Marcello e portarla a concentrarsi su una questione altrettanto importante: confessare ad Odile che lui è il suo padre biologico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Umberto vuole Adelaide

Nonostante lui sia il padre biologico di Odile, Adelaide ha scelto di condividere la sua vita con Marcello e questo non va proprio giù ad Umberto. Le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che il Commendatore farà di tutto per cercare di separare la coppia, sottoponendo Adelaide ad un forte stress emotivo per farle cambiare idea. Umberto vuole a tutti i costi ricomporre la sua famiglia, essere lui il marito di Adelaide così da poter essere anche padre di Odile alla luce del sole. La contessa, proprio nel bel mezzo dei preparativi, sarà dunque sfiancata da Umberto e le sue richieste ma anche dalle parole dell’ex socio, certo che tra Marcello e Rosa sia successo qualcosa di intimo durante la loro permanenza a Trieste per una notte. Come si comporterà Adelaide? Tutto dipende sicuramente anche da ciò che scoprirà sul suo futuro marito.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide annulla le nozze?

Certo di poter provare ad Adelaide l’infedeltà di Marcello, che è partito per Trieste con Rosa per un’intervista e alla fine ha avuto con lei un avvicinamento tenuto ben nascosto alla sua futura moglie, Umberto Guarnieri farà di tutto per rendere consapevole la contessa delle bugie del suo promesso sposo. Certo se Umberto riuscisse a dimostrare quello che è accaduto tra Rosa e Marcello ma, soprattutto, costringere Barbieri a rivelare anche quello che è accaduto l’anno precedente con la giovane giornalista, Adelaide potrebbe prendere una decisione forte e decidere di annullare le nozze.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.