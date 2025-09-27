Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo inganna Marina

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo le Anticipazioni su Matteo Portelli e Marina Valli.

Matteo Portelli si trova in una situazione molto scomoda nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Matteo sarà ancora innamorato di Odile, ma dovrà fingere di essere felice al fianco di Marina Valli per non turbarla dopo l’operazione difficile alla quale si è sottoposta.

Il Paradiso delle Signore 10: Matteo ama ancora Odile

Matteo Portelli e Odile di Sant’Erasmo si sono avvicinati tantissimo nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, quando lui aveva il cuore infranto per la fine della relazione con Maria Puglisi e l’annullamento del loro matrimonio. Tra i due è nato un sentimento d’amore ma nessuno dei due è mai stato in grado di palesarlo, finendo per confondere e confondersi. Nella nuova stagione della soap di Rai 1, Matteo è ancora molto innamorato di Odile anche se ha cercato di voltare pagina con Marina Valli, e giorno dopo giorno prende sempre più coscienza del suo sentimento. Un sentimento ricambiato da Odile che, nonostante il bacio con Ettore Marchesi, da tenere sott’occhio insieme alla sorella Greta per il loro piano di vendetta, non fa che pensare a Matteo. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo rimane con Marina

Quando era certo che Odile non provasse nulla per lui se non semplice amicizia, Matteo si è legato all’attrice Marina Valli e con lei ha intrapreso una storia d’amore. Sebbene il rapporto con Marina sia molto soddisfacente, al cuore non si comanda e così Matteo ha compreso di essere ancora innamorato di Odile. Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che Portelli si metterà al lavoro per la nuova musica di Marina ma che sarà proprio Odile la sua musa segreta. Nonostante la presa di coscienza, Portelli rimane al fianco di Marina, costretto da una serie di eventi a non lasciarla anche se vorrebbe farlo. Perché Matteo prende questa decisione? Ecco i dettagli.

Matteo inganna Marina nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Marina Valli ha un malore e dovrà sottoporsi ad un delicato intervento per mano di Enrico. Il dottore porterà a termine l’operazione brillantemente, pur soffrendo ancora per il suo forte dolore alla mano. Così, Marina tornerà in forze ma non dovrà essere sottoposta ad alcuno stress, dunque Matteo Portelli si troverà in una situazione scomoda perché si renderà conto di essere ancora innamorato di Odile, ma non potrà riferirle i propri sentimenti pur temendo che Ettore prenda il suo posto, così da non mettere in pericolo la salute di Marina. Insomma, Matteo rimane con l’attrice ma la sta apertamente ingannando e prima o poi dovrà fare i conti con la questione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.