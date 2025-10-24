Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!

Anticipazioni TV

Colpo di scena nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni della soap di Rai 1 ci svelano che, nelle prossime puntate in onda, Caterina svelerà finalmente l’identità del misterioso fidanzato che si rivelerà essere l’ex fidanzato di Roberto Landi.

Caterina svela l’identità del fidanzato nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver lasciato Roma insieme al padre Fulvio Rinaldi, Caterina è riuscita a convincerlo a darle l’opportunità di candidarsi come nuova Venere al posto di Elvira Gallo, che ha lasciato in fretta e furia il Paradiso per trasferirsi in Liguria con la famiglia per il bene della salute del figlio Andrea. Caterina nasconde un segreto a Fulvio ma, puntata dopo puntata, alla fine la ragazza ha confessato al padre di avere un fidanzato. Rinaldi non ha preso benissimo la notizia ma, confrontandosi con Roberto Landi che l’ha aiutato a calmarsi e ragionare sulla questione, alla fine ha perdonato Caterina. Le Anticipazioni del Paradiso delle Signore ci rivelano che nelle prossime puntate della soap, in onda su Rai 1, la ragazza finalmente svelerà a tutti l’identità di questo misterioso fidanzato attraverso una foto. Una notizia che colpirà particolarmente Landi, scopriamo perché insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Roberto sconvolto

Nelle puntate della soap di Rai 1 presto in onda, mentre a Villa Guarnieri si scatenerà il caos per il matrimonio annullato tra Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo, Caterina sarà preoccupata per aver perso la foto del suo misterioso fidanzato. Dopo averla ritrovata, l’entusiasmo della giovane sarà talmente grande da decidere di condividere con le altre Veneri il suo segreto. La figlia di Fulvio, infatti, mostrerà finalmente alle colleghe l’aspetto del suo fidanzato che si rivelerà essere una vecchia conoscenza del Paradiso, ovvero Mario Oradei. Per capire perché Roberto Landi sarà particolarmente sconvolto dalla notizia dobbiamo fare un tuffo nel passato nella settima stagione della soap.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Caterina è fidanzata con Mario Oradei

Caterina Rinaldi, dopo tanto mistero, ha finalmente svelato l’identità del suo fidanzato che altri non è che Mario Oradei. Lui è una vecchia conoscenza del Paradiso delle Signore, infatti nel corso della settima stagione della soap, abbiamo scoperto grazie all’investigazione di Vittorio Conti che era Mario il fidanzato segreto di Roberto Landi. Oradei lavorava al Circolo, era un dipendente che passava inosservato ma ha avuto anche un ruolo chiave nell’incontro tra Marcello e Ludovica per un chiarimento fondamentale. Come si comporterà ora Roberto? Lo scopriremo nelle nuove puntate della decima stagione della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.