Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Ettore e Greta si vogliono vendicare

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Greta ed Ettore Marchesi saranno uniti da un piano di vendetta. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

A Galleria Moda Milano è già approdato Ettore Marchesi, nuovo stilista scelto da Umberto Guarnieri, che nutre un debole per Odile dopo il loro bacio passionale. Le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che presto Ettore si riunirà a sua sorella Greta, con la quale ha creato un piano di vendetta.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Ettore e Greta uniti

Nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sono anche Ettore e Greta Marchesi. Lui, dopo un bacio passionale con Odile al Circolo, è stato eletto da Umberto Guarnieri come nuovo stilista di Galleria Milano Moda. Con Odile si è instaurato un rapporto particolare dopo il loro bacio e, sebbene Matteo Portelli sia ancora innamorato della ragazza, Ettore non arretra e vuole conquistarla a tutti i costi. Questo triangolo amoroso, tuttavia, vivrà una breve sospensione nelle prossime puntate della soap di Rai 1, quando a Milano arriverà anche Greta Marchesi, sorella di Ettore, con la quale lo stilista ha un ottimo rapporto e che sarà assunta proprio insieme al fratello alla direzione creativa del marchio di Umberto e Tancredi. Stando alle Anticipazioni, tuttavia, i due fratelli stilisti sono da tenere sott’occhio perché la loro presenza a Galleria Milano Moda è tutt’altro che disinteressata. Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il piano di vendetta dei fratelli Marchesi

Secondo le Anticipazioni sulle trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Greta ed Ettore Marchese saranno uniti non solo dalla direzione artistica di Galleria Milano Moda, bensì anche da un piano di vendetta. A svelarlo, nel dettaglio, è Elia Marangon, interprete di Ettore, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Soap. L’attore, infatti, ha fatto sapere che i fratelli Marchesi creeranno insieme un bel team, ma non ha voluto specificare contro chi sarà scagliata la loro terribile vendetta. Escludiamo Odile, della quale Ettore è molto invaghito nonostante sia chiaro che la figlia di Adelaide nutre ancora forti sentimenti per Matteo Portelli. Escludiamo anche quest’ultimo che si trova nel mirino di Ettore solo per questioni di cuore. Dunque, a chi sarà indirizzata la vendetta dei fratelli Marchesi?

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: la vendetta dei Marchesi

Come detto precedentemente, nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore i fratelli Ettore e Greta Marchesi saranno protagonisti di una nuova story-line, legata alla loro vendetta personale contro qualcuno ma non sappiamo ancora contro chi sarà. Le due opzioni principali sono Tancredi di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Cosa può essere successo? Tancredi e Umberto sono due personaggi al limite, spesso quasi insopportabili per il pubblico a causa della loro malvagità e del loro essere doppiogiochisti, dunque non è strano che uno dei due o magari entrambi abbiano in passato fatto qualcosa, rovinando la vita di qualcuno, magari legato proprio ai fratelli Marchesi, che ora vogliono vendetta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.