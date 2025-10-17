Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello sempre più confuso, decisione difficile ad un passo dalle nozze

Anticipazioni TV

Marcello Barbieri è sempre più confuso e le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle prossime puntate della soap di Rai 1, prenderà una dolorosa decisione prima delle nozze.

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore seguiremo sempre più da vicino il grande turbamento interiore di Marcello Barbieri. Sebbene le nozze con Adelaide di Sant’Erasmo siano sempre più vicine, Marcello si troverà a fare i conti con i sentimenti mai sopiti per Rosa Camilli e così, stando alle Anticipazioni della soap di Rai 1, prenderà una inaspettata quanto dolorosa decisione.

Marcello confuso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10

Si avvicinano le nozze di Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo. Nel corso delle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, la coppia continuerà a dedicarsi ai preparativi per il matrimonio in modo diametralmente differente. Risolto il problema relativo al suo abito da sposa grazie al tempestivo intervento di Greta Marchesi, che ha disegnato per lei un nuovo modello perfetto per l’occasione, Adelaide è molto più rilassata e il suo buon umore è contagioso. Marcello, invece, non riesce a smettere di pensare all’aggressione subita da Rosa Camilli, che ha salvato in tempo dalle grinfie di Rodolfo Sacchi, e soprattutto all’avvicinamento che c’è stato tra loro poco dopo, prima che la giovane giornalista venisse ricoverata in ospedale a causa del grande spavento. A complicare la situazione già tesa, dato che Adelaide vorrebbe maggior supporto per ultimare i preparativi e Marcello non riesce ad accontentarla, arriva Umberto Guarnieri che inizia ad instillare nuovi dubbi nel suo rivale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto insidia Marcello

Da quando Adelaide ha accettato la proposta di matrimonio di Marcello, Umberto ha fatto di tutto per provare a separare la coppia e ci sarebbe anche riuscito, se Tancredi di Sant’Erasmo non avesse sottratto le foto che ritraevano un momento di vicinanza tra Barbieri e Rosa durante la loro trasferta a Trieste. Intuendo che Marcello è sempre più pensieroso mano mano che le nozze si avvicinano, Umberto farà di tutto per mettere pressione a Marcello, instaurando in lui nuovi dubbi oltre quelli da sempre covati. Sebbene sia innamorato di Adelaide, infatti, Marcello non può mentire a sé stesso: prova qualcosa anche per Rosa e non è un sentimento da poco. Nel frattempo, uscita dall’ospedale, sarà proprio Camilli a chiedere a Marcello di poter cenare insieme per parlare, ma la cena non andrà come previsto e lei, stando alle Anticipazioni, prenderà una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello ha scelto

Marcello è sempre più confuso e la data delle nozze che si avvicina non fa che mettergli agitazione. Cosa dovrebbe fare, sposare Adelaide pur provando qualcosa per Rosa, oppure mandare a monte le nozze spezzando il cuore della contessa per capire la natura dei suoi sentimenti per la giornalista? Le Anticipazioni delle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, ci rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena nelle trame dell’amata soap: a pochi giorni dal matrimonio, quando tutto ormai è deciso e organizzato, Marcello prende una decisione dolorosa. Sembra che Barbieri abbia intenzione di annullare tutto per poter rivelare a Rosa di essere innamorato di lei!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.