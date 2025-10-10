TGCom24
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Greta "salva" Adelaide ma Umberto sospetta

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Greta scende in campo per aiutare Adelaide con l'abito da sposa. Le Anticipazioni della soap di Rai 1 ci rivelano i dubbi di Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Greta "salva" Adelaide ma Umberto sospetta

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore il personaggio di Greta Marchesi si rileverà fondamentale per Adelaide di Sant’Erasmo. Le Anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che Umberto Guarnieri inizierà a nutrire dubbi sulla giovane stilista, al punto da indagare sul suo passato.

L’abito di Adelaide rovinato nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Il matrimonio di Adelaide e Marcello è in pericolo? Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà un duro colpo da digerire per la contessa. L’abito da sposa di Adelaide, già perfettamente confezionato su misura secondo le sue esigenti richieste, si rovinerà in modo irreparabile proprio quando il grande giorno si avvicina. La contessa sarà sconfortata, dal momento che sembra che il destino si stia accanendo contro di lei proprio in vista delle nozze. Cosa accadrà a questo punto? Le Anticipazioni ci rivelano che entrerà in gioco Greta Marchesi, sorella di Ettore da poco arrivata a Milano ed introdotta nella soap, che si offrirà di aiutarla confezionando un altro abito che possa essere anche più bello ed elegante del precedente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Greta aiuta Adelaide

Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ettore Marchesi presenterà ad Odile la sorella Greta, anche lei trasferitasi in città da poco. Greta inizierà a lavorare con il fratello a Galleria Milano Moda come stilista e quando verrà a conoscenza del fatto che Adelaide di Sant’Erasmo è disperata perché il suo abito da sposa è rovinato in modo irreparabile, la ragazza si metterà subito in contatto con la contessa per aiutarla. Greta si mostrerà estremamente disponibile nei confronto di Adelaide ma, soprattutto, dimostrerà di avere il modo giusto di prendere il carattere spigoloso e intransigente della donna, convincendola a fidarsi di lei. Il risultato? Sembra che Adelaide sarà molto soddisfatta del bozzetto preparato da Greta, che ha creato per lei l’abito da sposa dei suoi sogni con pochissimo preavviso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto sospetta di Greta

Tutto sembra essere perfetto. Adelaide avrà l’abito da sposa che ha sempre sognato e le nozze con Marcello Barbieri saranno perfette. O almeno così sembra a tutti, tranne che a Umberto Guarnieri. Questa volta non si parla della gelosia del Commendatore, piuttosto dei sospetti che nutre nei confronti di Greta che si è prestata a rifare improvvisamente l’abito di Adelaide durante un’emergenza che avrebbe potuto rovinare l’intero evento. Umberto non trova che la ragazza sia trasparente come vuole far sembrare e trova ancora più strano che abbia saputo come guadagnarsi la fiducia di Adelaide così facilmente. Per questo, Guarnieri inizia ad indagare su Marchesi e il suo passato. Cosa scoprirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Seguici su Google News
