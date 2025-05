Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni, Marcello e Adelaide si sposano?

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Adelaide e Marcello potrebbero decide di fare il grande passo, ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo de Il Paradiso delle Signore. L’amata soap di Rai 1 ha salutato momentaneamente il pubblico dopo l’ultima puntata della nona stagione e occorre attendere settembre 2025 per la decima. Nel frattempo arrivano le prime Anticipazioni sulle trame che riguardano Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, e un matrimonio che potrebbe presto essere celebrato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Adelaide e Marcello si sposano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si è ufficialmente conclusa e a breve inizieranno le riprese della decima stagione della soap di Rai 1. Ma come è finita tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri? La coppia è stata messa a dura prova nelle trame, quando la contessa ha scoperto di avere una grave malattia cardiaca e ha lasciato Milano in fretta e furia, rivelando esclusivamente a Umberto Guarnieri la verità. Marcello si è sentito messo da parte quando ha scoperto tutto ma non ha mai lasciato da sola Adelaide, cercandola anche per riportarla in città, preoccupato per la sua salute e molto innamorato. Certo questa lontananza ha creato delle lacune nella coppia, tanto da spingere Marcello ad abbandonarsi alla passione con Rosa Camilli, che non sarà presente nella nuova stagione, con ben due baci passionali e tante discussioni dettate dalla gelosia. Anche Rosa prova qualcosa di molto forte per Marcello, ma vedendolo al capezzale di Adelaide dopo che la contessa di è sottoposta ad un’operazione magistralmente eseguita da Enrico che le ha salvato la vita, si è fatta da parte per non soffrire. Avrà fatto la scelta giusta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide spiazza Marcello

Dopo aver subito un’operazione delicata, che rappresentava l’unico modo per sperare di poter vivere normalmente vista la sua precaria condizione di salute, Adelaide ha voluto immediatamente Marcello al suo capezzale una volta ripresi i senti. Questione che ha scosso da un parte Umberto Guarnieri, geloso della contessa soprattutto dopo che lei gli ha rivelato che è il padre biologico di Odile, dall’altra anche Rosa Camilli che prova sentimenti forti per Marcello ma ha capito di doverlo lasciare andare. La giornalista lascia così Milano e torna a Bologna dalla madre per cercare nuovamente ispirazione e calma, ma come la prenderà Marcello? Non è escluso che risenta molto di questo addio, pur amando Adelaide infatti non può nascondere l’attrazione per Rosa e la confusione sentimentale che il loro rapporto ha creato. Nel frattempo, ignara del bacio appassionato, Adelaide potrebbe decidere di fare una proposta a Marcello che cambierebbe tutto. Ecco i dettagli sulle ipotesi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Marcello rifiuta Adelaide?

Dopo aver superato l’operazione al cuore, aver confidato a Umberto Guarnieri che Odile è sua figlia biologica, aver ricostruito un rapporto con la figlia ed essere sempre più certa dei propri sentimenti per Marcello, Adelaide potrebbe stupirci nella decima stagione della soap, che torna su Rai 1 a settembre 2025. Adelaide, dunque, potrebbe proporre a Marcello di sposarsi e unirsi così per sempre con i sacri vincoli matrimoniali. Ma come reagirà Marcello? Barbieri è innamorato ma destabilizzato, non ha raccontato nulla alla contessa di Rosa, e quindi per coscienza potrebbe svelare tutto e creare una grande crisi tra loro. Oppure, altra ipotesi, è che Marcello si convinca che quella è la giusta strada dato che Rosa ormai è lontana e non tornerà tanto presto.