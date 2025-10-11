Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Johnny inizia a lavorare con Ciro!

Anticipazioni TV

Ciro è disperato e cerca un cameriere per la Caffetteria. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 ci rivelano che in suo aiuto arriva Johnny.

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà ampio spazio per Johnny, il cugino di Delia che è arrivato a Milano improvvisamente. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Ciro si troverà a dover assumere un nuovo cameriere dopo aver rilevato la Caffetteria e sarà proprio l’aspirante cantante a proporsi.

Johnny prende una decisione nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Tra i nuovi personaggi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore c’è anche Johnny, il cugino di Delia giunto a Milano per provare a diventare qualcuno nel mondo della musica. L’ingresso in scena di Johnny porta con sé una nuova story-line tutta da scoprire e proprio nelle prossime puntate della soap di Rai 1 avremmo il primo assaggio quando il ragazzo, dopo aver destato l’antipatia di Irene Cipriani che sembra proprio non sopportarlo, si imbatterà in un annuncio inaspettato che gli farà venire in mente un’idea mai considerata prima. Johnny, infatti, ha deciso di rimanere a Milano nonostante fosse certo di essere solo di passaggio in questa città, e chiede a Delia aiuto per poter realizzare questo nuovo progetto, a partire dalla ricerca di un lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Johnny cerca lavoro

Sebbene inizialmente avesse deciso di lasciare Milano per continuare la sua vita errabonda, vivendo della sua musica e continuando a comporre, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Johnny deciderà la rimanere in città con un progetto ben preciso nella sua mente. Per potersi mantenere tuttavia, dato che non può ancora dipendere dalla cugina Delia senza darle nulla indietro, Johnny cerca lavoro ma non è facile senza avere esperienza. Proprio nello stesso momento, mentre Greta salva Adelaide insospettendo Umberto, Ciro sta cercando qualcuno da assumere come cameriere alla Caffetteria, dopo aver acquistato le quote dell’azienda da Salvatore che ha lasciato la città con la sua famiglia per trasferirsi in Liguria. Il signor Puglisi ha affiancato un cameriere per qualche giorno ma non gli ha fatto una buona impressione e così è ancora alla ricerca. Le Anticipazioni ci rivelano che sarà proprio il cugino di Delia ad ammaliarlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Johnny lavora con Ciro

Quando Salvatore Amato ha annunciato la sua intenzione di trasferirsi in un luogo di mare con la moglie Elvira e il figlioletto Andrea, proprio a causa della salute cagionevole del bambino, Ciro Puglisi ha capito subito che avrebbe dovuto rilevare le quote del collega e diventare il nuovo proprietario della Caffetteria. Non è stato facile tra prestito e qualche cavillo legale abilmente risolto da Marcello Barbieri, ma Ciro ce l’ha fatta e cerca ora un abile cameriere che non gli faccia rimpiangere Salvo. In cerca di lavoro, Johnny viene proposto da Agata che fa da tramite tra il cugino di Delia e il padre. Lo spirito bohémien del ragazzo convincerà Ciro oppure questo rapporto lavorativo sarà all’insegna delle scintille?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.