Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso?

Momento di crisi per Delia e Gianlorenzo Botteri nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Momenti di tensione per Delia e Gianlorenzo Botteri nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Delia parteciperà ad una importate sfilata da sola suscitando la gelosia del suo fidanzato. Cosa accadrà tra loro? Scopriamolo insieme.

Delia va ad una sfilata da sola nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Cosa accadrà tra Delia e Gianlorenzo Botteri nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Abbiamo visto nascere questa coppia lo scorso anno, non senza qualche ostacolo durante il loro percorso dovuto al fatto che Botteri non era certo dei suoi sentimenti per la bella Venere. Alla fine, grazie anche all’intervento di Concetta Puglisi che si è sempre spesa per loro vedendo un reale sentimenti che faticava a sbocciare, Delia e Botteri hanno iniziato a fare coppia fissa e a collaborare. Delia, infatti, si è rivelata una stilista portentosa con grandi idee e soluzioni dell’ultimo minuto, ed è stata proprio lei a calmare Botteri quando la sua collezione è stata rubata da Galleria Milano Moda, portandolo a creare una collezione ancora più bella e di successo. Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che il desiderio di partecipare da sola ad una importante sfilata, porterà Delia a scontrarsi con Gianlorenzo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Delia dagli Ambrosini

Delia ha dimostrato il suo talento, ispirando anche il fidanzato Gianlorenzo Botteri, e salvando numerose volte la faccia al Paradiso con le sue idee geniali dell’ultimo minuto. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Delia rischia di perdere l’occasione di partecipare alla sfilata degli Ambrosini e sarà l’intervento tempestivo di Johnny a sbloccare la situazione. La Venere riuscirà a prendere parte all’evento che per lei potrebbe essere un trampolino di lancio importante per la sua carriera. Questo, tuttavia, metterà di cattivo umore Gianlorenzo che vedrà la scelta della sua fidanzata come un vero e proprio tradimento, dato che fino ad ora avevano sempre collaborato insieme. Cosa accadrà dunque? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore, crisi per Delia e Botteri

Gianlorenzo Botteri sarà tutto fuorché felice per l’occasione capitata a Delia, che ha potuto assistere da sola alla sfilata degli Ambrosini e ha partecipato, spiccando per il suo talento. Lo stilista del Paradiso, infatti, vedrà questa scelta come un tradimento. Delia, cercando di comprendere la posizione di Botteri, farà un passo indietro e alla fine proverà a parlare con lui per appianare la situazione. Intuendo quanto lei teneva alla sfilata, poi parlando con Concetta che in questa coppia ha sempre fatto da pacere, Gianlorenzo farà un passo indietro e alla fine arriverà la pace tra di loro. Situazione ben diversa per Marcello Barbieri, confuso, che prenderà una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

